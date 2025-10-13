Estas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Mundial Sub 17 de Marruecos

El técnico antioqueño Carlos Paniagua, responsable de las selecciones femeninas menores de Colombia, entregó el listado de las jugadoras que representarán al país en el Mundial Sub-17 en Marruecos, evento que arranca este 17 de octubre.

Las elegidas son 21 futbolistas que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre el Mundial en el que Colombia se medirá, en fase de grupos a España, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Las jugadoras que estaban concentradas en un microciclo en Bogotá, viajaron el pasado 11 de octubre a Casablanca, Marruecos, para culminar su preparación hasta el miércoles 15, fecha en la que partirán hacia la ciudad marroquí de Rabat, que será la sede del Grupo E del Mundial.