Humillación y golpe de realidad: así tituló la prensa mexicana la goleada de Colombia sobre su Selección

La victoria 4-0 de la Selección Colombia sobre la Selección de México representa un balance positivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes buscan prepararse para el Mundial y a la vez, sumar puntos para ser cabeza de serie. Por otro lado, el resultado deja en evidencia a una de las locales de la cita orbital.

Así lo manifestaron los medios mexicanos quienes a través de sus redes y portales se mostraron preocupados no sólo por el resultado sino por el desempeño del equipo durante el partido.

Para los medios mexicanos, lo que pasó en Dallas, Estados Unidos, fue una humillación y un golpe de realidad para los dirigidos por el técnico Javier Aguirre.

Evidencia de esto es el titular del diario Récord de México. “¡Humillados! México es goleado por Colombia de James Rodríguez”, fue lo que publicó este medio, enfatizando en que “el conjunto nacional mexicano cayó en la desesperación al ver que no competían ante Colombia, por lo que comenzaron con reclamos aireados contra el árbitro. Pese a las modificaciones de Javier Aguirre, los futbolistas mexicanos no generaron opciones claras en el marco rival”.

Por otro lado, medios como El Universal y Milenio vieron lo ocurrido en Arlington, Texas como una regreso a la realidad del equipo mexicano. “México exhibe sus carencias en desastrosa derrota ante Colombia ¡De vuelta a la realidad!”, tituló el primer diario y criticó a todo el plantel, desde jugadores hasta cuerpo técnico. “Nadie se salva. Ni los titulares ni los suplentes ni el banquillo que tardó en responder cuando las cosas ya estaban de cabeza”, escribió, enfatizando en que fue una “paupérrima exhibición del cuadro nacional”.