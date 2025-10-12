¿Por qué Johan Carbonero celebró llorando el cuarto gol de Colombia ante México?

El gol de Johan Carbonero con la Selección Colombia no solo selló la goleada 4-0 sobre México en el amistoso disputado en el estadio AT&T de Arlington (Estados Unidos), también desató una de las celebraciones más emotivas de la noche del pasado sábado.

Cuando el nacido hace 26 años en Santander de Quilichao convirtió tras asistencia de Juan Fernando Quintero y luego de una exquisita definición por debajo de los pies del portero Luis Malagón, el delantero criollo se lanzó al césped, se cubrió la cara y estalló en llanto. ¿Por qué?

El delantero, quien ahora viene siendo figura con el Internacional de Brasil, recordó luego del compromiso, en charla con los medios de comunicación, uno de los momentos más duros de su carrera deportiva.