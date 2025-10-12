x

¿Por qué Johan Carbonero celebró llorando el cuarto gol de Colombia ante México?

El delantero marcó su primer tanto con la Selección Colombia de mayores. Recordó, tras el partido, el momento más complicado en su carrera deportiva. Estuvo un año fuera de las canchas.

  Johan Carbonero (izq.) celebrando su primera anotación con la Selección de mayores al lado de Johan Mojica. FOTO: captura de video transmisión oficial
    Johan Carbonero (izq.) celebrando su primera anotación con la Selección de mayores al lado de Johan Mojica. FOTO: captura de video transmisión oficial
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
El gol de Johan Carbonero con la Selección Colombia no solo selló la goleada 4-0 sobre México en el amistoso disputado en el estadio AT&T de Arlington (Estados Unidos), también desató una de las celebraciones más emotivas de la noche del pasado sábado.

Cuando el nacido hace 26 años en Santander de Quilichao convirtió tras asistencia de Juan Fernando Quintero y luego de una exquisita definición por debajo de los pies del portero Luis Malagón, el delantero criollo se lanzó al césped, se cubrió la cara y estalló en llanto. ¿Por qué?

El delantero, quien ahora viene siendo figura con el Internacional de Brasil, recordó luego del compromiso, en charla con los medios de comunicación, uno de los momentos más duros de su carrera deportiva.

“Siento una alegría inmensa. Se me vino mucho a la mente –en el momento de su anotación– que hace dos años, cuando el profe Néstor me convocó, un día antes me lesioné la rodilla, una lesión de ligamento cruzado, una lesión que me tuvo fuera un año. Fue un golpe muy duro, porque siempre he querido estar en la Selección, y esa lesión me lo impidió. Pero bueno, Dios no deja a un justo sin respuesta y acá está la revancha”, comentó Carbonero, quien había ingresado al campo al minuto 66 en reemplazo de Luis Díaz.

En 2018, Johan estuvo entrenando con la Selección absoluta de que se preparaba para el Mundial de Rusia.

También estuvo presente en el Mundial Sub-20 en Polonia en 2019. Ahora, con el combinado de mayores, ve con más claridad los frutos a su talento, disciplina y constancia.

