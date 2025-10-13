De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show

La trayectoria de Valentina Castro Rojas tiene raíces humildes. Nacida en Tumaco, Nariño, desde niña aprendió el oficio de hacer trenzas, actividad que promovía entre sus vecinas y en su comunidad. En entrevista con EL COLOMBIANO, contó que con el paso del tiempo, ese talento simple cobró otra dimensión: un cazatalentos vio su perfil en redes sociales y la contactó para incursionar en el modelaje. Puede ver: Video | Influencer paisa criticó la forma de vestir en Medellín; dijo que “nadie es auténtico” y generó polémica en redes Con apenas 18 años, Valentina fue convocada para desfilar en la pasarela de Louis Vuitton en París, un momento decisivo que marcó el inicio de su ascenso internacional.

Valentina Castro. Fotos: Getty

Aquel debut no fue fácil: enfrentó rechazos iniciales en el casting, dificultades al caminar con vestidos complicados y retos de concentración en un escenario tan exigente. Sin embargo, fue llamada de nuevo y logró posicionarse entre las modelos seleccionadas, destacando por su porte, su mirada y su disciplina. Vea también: Todo lo que vestimos aún se fabrica con combustibles fósiles, según nuevo estudio La experiencia en París fue todo un aprendizaje. Valentina recordó en entrevista con EL COLOMBIANO que en esa pasarela tuvo que cuidar su postura, superar el temor a equivocarse al caminar y resistir la presión del espectáculo. También compartió camarín con modelos de distintos países, incluida la también colombiana Nazarit Machín.

Valentina Castro, confirmada como ángel de Victoria’s Secret

Recientemente, Victoria’s Secret anunció que Valentina Castro será una de las modelos que integrarán su selecto grupo de ángeles en el próximo desfile, que tendrá lugar el 15 de octubre en Nueva York. Aunque la modelo aún no ha hecho el anuncio formal, el dato fue divulgado por páginas de fans y medios especializados.

El evento se transmitirá en vivo a las 7:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.) vía Prime Video y Amazon Live, así como por las cuentas oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram. Valentina compartió un video en su cuenta de Instagram en el que relató la emoción con la que viajó a Nueva York para el casting: “Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”.