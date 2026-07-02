18 años de la Operación Jaque: así fueron los 22 minutos de la jugada de ajedrez contra las Farc

Este jueves se cumplen 18 años de la Operación Jaque, una misión que desafió las leyes de la guerra convencional para arrebatarle a la selva quince vidas sin disparar un solo proyectil.
En apenas 22 minutos, la inteligencia militar el 2 de julio de 2008 logró lo que parecía imposible: liberar a Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once uniformados que languidecían encadenados en el corazón del Guaviare a manos de las antiguas Farc.
Para esos años, bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el panorama para los llamados “canjeables” era una pesadilla de desnutrición, enfermedades y cadenas al cuello.
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Los quince secuestrados se encontraban en poder de los guerrilleros Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, identificado como el comandante responsable de los cautivos. A su lado, alias Enrique Gafas junto con César, responsable directo de vigilar a los secuestrados.
Ambos cabecillas fueron engañados por la inteligencia militar bajo la premisa de que trasladarían a los rehenes para reunirlos con Alfonso Cano, quien había asumido el liderazgo de las Farc tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez.
La orden de ese grupo armado era implacable. Ante cualquier intento de rescate, los secuestrados debían ser ejecutados de inmediato. Esta sentencia de muerte convirtió la opción de un asalto armado en un riesgo inaceptable para el Estado colombiano.
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