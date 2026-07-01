Una masacre y un líder social asesinado cada 2 días: la crisis de orden público que heredará el nuevo Gobierno

El asesinato de cuatro personas en un establecimiento público de Barranquilla se convirtió en la masacre número 68 registrada en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un registro que encabeza la delicada situación de orden público que recibirá el próximo gobierno.
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que el hecho sucedió en la madrugada del pasado 28 de junio en el barrio Los Olivos N°1, cuando un grupo de sicarios entró al Estadero Restaurante Los Olivos 14 buscando a una persona, al parecer, y a la salida disparó de forma indiscriminada contra los presentes.