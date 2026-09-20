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“Se creía intocable”: por orden de Abelardo, trasladan a Juan Carlos Abadía a cárcel sin ‘comodidades’

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, fue condenado a 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción. Se encontraba en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.

  • El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado a una cárcel a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca. FOTOS: Colprensa - captura de video
    El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado a una cárcel a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca. FOTOS: Colprensa - captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella pidió revisar los casos de políticos procesados por la justicia que permanecen en instalaciones policiales o guarniciones militares. Su intención es trasladarlos a cárceles ordinarias, donde continúen cumpliendo su proceso judicial.

Lea también: Todo se supo: por esto fue el agarrón entre Epa Colombia y Wadith Manzur en Carabineros

Un claro ejemplo de esto es el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur, quien es señalado de corrupción desde el gobierno de Gustavo Petro, pero fue trasladado a La Picota por orden del nuevo mandatario.

Traslado del exgobernador del Valle

Ahora le tocó el turno al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien habría sufrido una supuesta descompensación tras enterarse de que iba a ser trasladado a la Cárcel de Villahermosa, en Cali.

“Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Abadía fue condenado en febrero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía.

Entérese: Inpec trasladó a La Picota al senador Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD

También fue gobernador del Valle del Cauca durante el periodo 2008-2011, pero fue destituido en 2010 por una sanción disciplinaria de la Procuraduría, luego de que se determinara que había participado indebidamente en política.

Sin embargo, permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, situación que no habría sido del agrado de Abelardo de la Espriella.

Se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

De la Espriella ordenó su traslado, que se hizo efectivo a las 11:30 de la noche del 19 de septiembre de 2026. “En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Juan Carlos Abadía fue condenado a 21 años y 7 meses de prisión?
Juan Carlos Abadía fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. La condena está relacionada con un convenio de 2010 para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares del Valle del Cauca.
¿Cuándo fue condenado Juan Carlos Abadía?
La condena inicial fue dictada por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2024, con una pena de 21 años y 7 meses de prisión. En junio de 2026, la condena quedó en firme tras la decisión de segunda instancia.
¿Dónde estaba recluido Juan Carlos Abadía antes de ser trasladado?
Abadía permanecía en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, según la información publicada sobre el traslado.
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