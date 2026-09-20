“Se creía intocable”: por orden de Abelardo, trasladan a Juan Carlos Abadía a cárcel sin ‘comodidades’

El presidente Abelardo de la Espriella pidió revisar los casos de políticos procesados por la justicia que permanecen en instalaciones policiales o guarniciones militares. Su intención es trasladarlos a cárceles ordinarias, donde continúen cumpliendo su proceso judicial.
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Un claro ejemplo de esto es el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur, quien es señalado de corrupción desde el gobierno de Gustavo Petro, pero fue trasladado a La Picota por orden del nuevo mandatario.