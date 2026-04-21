Juzgado ordenó la libertad condicional del empresario Carlos Mattos

El empresario Carlos José Mattos Barrera, uno de los protagonistas de uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país, podría recuperar su libertad tras varios años en prisión. Un juez de Barranquilla ordenó su salida en uno de los procesos por los que fue condenado, aunque su excarcelación aún no es un hecho inmediato.

Mattos permanece detenido desde 2022, cuando fue sentenciado por su participación en una red de corrupción que buscó manipular decisiones judiciales para favorecer sus intereses empresariales. Sin embargo, su situación jurídica es más compleja pues enfrenta otros procesos en curso por hechos relacionados con ese mismo entramado.

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El origen del caso se remonta a un millonario pleito por presunta competencia desleal entre Hyundai Colombia Automotriz S.A., empresa que Mattos gerenciaba, y Global Car World S.A.S., en medio de la disputa por la importación y comercialización de vehículos de la marca coreana en el país. Tras ser apartado del negocio, el empresario, según las investigaciones, habría recurrido a maniobras ilegales para intentar mantenerse en el mercado.

Fue así como, de acuerdo con las autoridades, se puso en marcha un esquema de corrupción sin precedentes que incluyó la manipulación del reparto de procesos judiciales y el pago de sobornos para direccionar decisiones a su favor.

Mattos llegó extraditado desde España en noviembre del año 2021. La justicia colombiana lo señaló de sobornar jueces y cometer los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

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Ahora, un juez ordenó su libertad dentro de uno de los expedientes ya fallados, en los que incluso ha habido acercamientos con la Fiscalía para reconocer responsabilidad y avanzar en la reparación de las víctimas, entre ellas la administración de justicia y el Inpec.

No obstante, su salida de prisión no será automática. Antes de hacerse efectiva, las autoridades deberán verificar que no existan otros requerimientos judiciales vigentes en su contra, especialmente por parte de la Fiscalía, en los procesos que aún están en etapa de juicio o pendientes de resolución.