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Medellín y el Área Metropolitana firmaron acuerdo sobre 6 puntos clave para la revisión del POT

El Distrito y la autoridad ambiental en el Valle de Aburrá concertaron determinantes ambientales para la revisión del POT. Esto sigue en el debate.

  • Esta revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín no será integral, sino que se enfocará en el 78% de su articulado, lo que técnicamente se denomina actualización de mediano plazo. FOTO CORTESÍA
    Esta revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín no será integral, sino que se enfocará en el 78% de su articulado, lo que técnicamente se denomina actualización de mediano plazo. FOTO CORTESÍA
hace 2 horas
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El Distrito de Medellín logró un acuerdo clave dentro de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para los próximos 12 años. Tras un proceso de diálogo técnico, la administración distrital y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá finalizaron con éxito la concertación de las determinantes ambientales y metropolitanas que guiarán la renovación del POT.

Este logro, formalizado mediante un acta oficial firmada el pasado 2 de junio de 2026, representa un avance decisivo en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento.

El acuerdo permite armonizar la visión de crecimiento urbano con la protección del entorno natural en el corazón del Valle de Aburrá, según informaron ambas entidades.

La consolidación de estos acuerdos fue el resultado de nueve intensas sesiones de trabajo técnico.

Durante estas jornadas, equipos especializados de ambas entidades realizaron análisis cartográficos detallados y revisaron estudios especializados para unificar criterios sobre el futuro del territorio.

Lea acá: Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo

Según Luz Ángela González Gómez, directora del Departamento de Planeación de Medellín, el objetivo primordial es avanzar hacia un modelo de ciudad que logre un equilibrio real entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la mejora constante en la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana?

Entre los puntos clave concertados destacan la sostenibilidad ambiental, la mejora de la calidad del aire y la gestión integral del riesgo.

Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana, calificó este paso como un momento histórico para la renovación de Medellín.

El documento final establece directrices claras sobre las densidades urbanas y transporte; movilidad sostenible y fortalecimiento del verde urbano; y protección de quebradas y mantenimiento de áreas protegidas.

Lea acá: Cambió la “foto de perfil”: así es la nueva imagen aérea de Medellín que transformaría la gestión territorial

Esta articulación busca que la visión estratégica de Medellín se irradie a todo el territorio metropolitano.

¿Qué sigue ahora tras el acuerdo con el autoridad ambiental?

Con la culminación de esta etapa institucional, Medellín avanza en el cronograma definido para el ajuste de sus herramientas de planificación. El proceso de revisión del POT entra ahora en una fase nueva y crucial para el área rural. El siguiente paso en la hoja de ruta es la concertación ante Corantioquia.

En esta instancia, las autoridades abordarán los temas relacionados específicamente con el suelo rural y las determinantes ambientales bajo su jurisdicción.

El debate en el Concejo se centrará en decisiones claves sobre problemas más que diagnosticados como el déficit de vivienda, la deuda con la movilidad sostenible, el bajo indicador de espacio público por habitante, la gestión del riesgo y adaptación climática, los servicios públicos y el marco que regirá el crecimiento futuro de la ciudad.

Esta revisión del POT no será integral, sino que se enfocará en el 78% de su articulado, lo que técnicamente se denomina actualización de mediano plazo.

El 22% restante permanecerá intacto y es lo que tiene que ver con el modelo de ocupación, la clasificación del suelo, la delimitación de zonas de protección en comunas y corregimientos, la estructura ecológica principal, las áreas de intervención estratégicas y el patrimonio, entre otros.

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