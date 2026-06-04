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24 viviendas inundadas en Andes y 28 veredas afectadas en Turbo: el saldo tras desbordamientos de ríos y quebradas

Para ambos municipios ya fue designado un equipo técnico del Dagran que, con personal y maquinaria amarilla, atiende las novedades.

  • Las familias afectadas en Andes también apoyan labores de remoción de escombros y sedimentos. FOTO Alcaldía de Andes.
    Las familias afectadas en Andes también apoyan labores de remoción de escombros y sedimentos. FOTO Alcaldía de Andes.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio en el corregimiento Santa Inés del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, se registró una avenida torrencial de una quebrada que produjo la evacuación inmediata de todos los habitantes de ese sector.

Producto de la emergencia y tras las inspecciones realizadas por la alcaldía y el Dagran, se confirmó que 24 viviendas resultaron afectadas -21 de manera más crítica y dos sufrieron colapso total-, un puente quedó destruido y otro se vio comprometido.

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Además, los alcantarillados se obstruyeron, dos muros de contención quedaron en ruinas y hubo múltiples daños en las vías del corregimiento.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, ninguna persona resultó herida. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo adelanta labores de remoción de escombros y verifica las condiciones actuales de la quebrada, con el objetivo de evitar otro acontecimiento similar.

“Estamos haciendo un registro por toda la ribera, mirando cómo están las casas, las vías, el centro de salud y la escuela. Les prestamos los servicios de acompañamiento social a las familias y vamos a intentar subir hasta la parte alta de la quebrada para ver qué fue lo que generó concretamente esa avenida torrencial tan fuerte”, dijo Germán Alexánder Vélez, alcalde de Andes.

A la par, se realiza la caracterización de las familias afectadas para hacer el cálculo de las pérdidas materiales y proceder con las ayudas humanitarias.

“Hoy nos encontramos desde el Dagran realizando la caracterización técnica de estas afectaciones. También estamos haciendo unas imágenes a través de drones en el territorio y organizando toda la logística necesaria”, agregó Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran.

En Turbo continúan las intervenciones

En este distrito ya se completaron dos días de intervención tras el desbordamiento de los ríos Currulao y Guadualito.

De acuerdo con el balance preliminar, 28 veredas de 5 corregimientos se vieron comprometidas, dejando así a por lo menos 250 familias afectadas. Además, se reportó el colapso parcial de 5 viviendas y el colapso total de 3 inmuebles.

Un equipo del Dagran trabaja en la zona con maquinaria amarilla, y por su parte el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Turbo se encarga de hacer la inspección técnica de los daños y caracterizar a las familias.

Entérese: Así van las 41 obras para recuperar las quebradas y el río Medellín

Una de las subregiones más afectadas por lluvias este año ha sido el Urabá antioqueño, pues desde febrero las emergencias que se reportan son recurrentes, así como el desbordamiento de ríos. Los municipios que más presentan novedades son Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.

En lo que va de 2026 en Antioquia, el Dagran ha atendido alrededor de 214 eventos, el 70% de ellos asociados a inundaciones por fuertes precipitaciones.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas viviendas y estructuras resultaron afectadas por la emergencia en Andes?
Las inspecciones realizadas por la Alcaldía y el Dagran confirmaron afectaciones en 24 viviendas. De estas, 21 registraron daños de mayor gravedad y dos sufrieron colapso total. Además, un puente quedó destruido, otro resultó comprometido y también se reportaron daños en alcantarillados, muros de contención y vías del corregimiento.
¿Cuál es el balance preliminar del desbordamiento de los ríos Currulao y Guadualito en Turbo?
Según el reporte entregado por las autoridades, la emergencia impactó 28 veredas distribuidas en cinco corregimientos de Turbo. El balance preliminar indica que al menos 250 familias resultaron afectadas y que ocho viviendas sufrieron daños estructurales, incluyendo tres que colapsaron totalmente.
¿Qué labores realiza el Dagran en las zonas afectadas por las lluvias en Andes y Turbo?
El Dagran adelanta caracterizaciones técnicas de los daños, inspecciones en terreno y apoyo logístico para la atención de las comunidades afectadas. En Andes también se realizan sobrevuelos con drones para evaluar las condiciones de la zona, mientras que en Turbo se trabaja con maquinaria amarilla para atender las emergencias generadas por los desbordamientos.
¿Por qué el Urabá antioqueño registra tantas emergencias por lluvias durante 2026?
De acuerdo con la información entregada en la nota, desde febrero se han reportado emergencias recurrentes asociadas a fuertes lluvias y desbordamientos de ríos en municipios como Turbo, Necoclí, Apartadó, Chigorodó y Carepa, convirtiendo al Urabá en una de las subregiones más afectadas del departamento durante este año.
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