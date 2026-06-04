24 viviendas inundadas en Andes y 28 veredas afectadas en Turbo: el saldo tras desbordamientos de ríos y quebradas

Durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio en el corregimiento Santa Inés del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, se registró una avenida torrencial de una quebrada que produjo la evacuación inmediata de todos los habitantes de ese sector. Producto de la emergencia y tras las inspecciones realizadas por la alcaldía y el Dagran, se confirmó que 24 viviendas resultaron afectadas -21 de manera más crítica y dos sufrieron colapso total-, un puente quedó destruido y otro se vio comprometido. Lea más: Ideam y organismos de riesgo lanzan alertas por inicio de temporada de huracanes y ciclones Además, los alcantarillados se obstruyeron, dos muros de contención quedaron en ruinas y hubo múltiples daños en las vías del corregimiento. Gracias a la rápida reacción de la comunidad, ninguna persona resultó herida. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo adelanta labores de remoción de escombros y verifica las condiciones actuales de la quebrada, con el objetivo de evitar otro acontecimiento similar.

“Estamos haciendo un registro por toda la ribera, mirando cómo están las casas, las vías, el centro de salud y la escuela. Les prestamos los servicios de acompañamiento social a las familias y vamos a intentar subir hasta la parte alta de la quebrada para ver qué fue lo que generó concretamente esa avenida torrencial tan fuerte”, dijo Germán Alexánder Vélez, alcalde de Andes. A la par, se realiza la caracterización de las familias afectadas para hacer el cálculo de las pérdidas materiales y proceder con las ayudas humanitarias. “Hoy nos encontramos desde el Dagran realizando la caracterización técnica de estas afectaciones. También estamos haciendo unas imágenes a través de drones en el territorio y organizando toda la logística necesaria”, agregó Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran.

En Turbo continúan las intervenciones

En este distrito ya se completaron dos días de intervención tras el desbordamiento de los ríos Currulao y Guadualito. De acuerdo con el balance preliminar, 28 veredas de 5 corregimientos se vieron comprometidas, dejando así a por lo menos 250 familias afectadas. Además, se reportó el colapso parcial de 5 viviendas y el colapso total de 3 inmuebles. Un equipo del Dagran trabaja en la zona con maquinaria amarilla, y por su parte el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Turbo se encarga de hacer la inspección técnica de los daños y caracterizar a las familias. Entérese: Así van las 41 obras para recuperar las quebradas y el río Medellín Una de las subregiones más afectadas por lluvias este año ha sido el Urabá antioqueño, pues desde febrero las emergencias que se reportan son recurrentes, así como el desbordamiento de ríos. Los municipios que más presentan novedades son Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. En lo que va de 2026 en Antioquia, el Dagran ha atendido alrededor de 214 eventos, el 70% de ellos asociados a inundaciones por fuertes precipitaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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