Fiscalía ordenó el embargo de bienes de Óscar Iván Zuluaga, ¿por qué?

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte de patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su entorno familiar. Cabe aclarar que la suspensión del poder dispositivo se entiende como la potestad de un propietario para vender, traspasar o realizar cualquier negocio jurídico sobre un bien. Los bienes sobre los que recaen las medidas cautelares estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014, en la que fue derrotado en segunda vuelta por Juan Manuel Santos. Le puede interesar: Fiscalía acusó formalmente a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo por caso Odebrech

Nexo probatorio con Odebrecht y la financiación de la campaña presidencial de 2014

Según la Fiscalía, la actuación con fines de extinción de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales. Esta recopiló elementos materiales probatorios que darían cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña “Zuluaga Presidente 2014-2018”. La multinacional brasilera Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña, según el ente acusador. Eso equivale, al cambio de hoy, a cerca de cinco mil millones de pesos. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales. Y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Giros a Panamá y los inmuebles embargados en Bogotá y Caldas

Ahora bien, los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para ese entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos. Con todo esto, las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, en Bogotá, así como un inmueble en Pensilvania (Caldas). De acuerdo con la información de la Fiscalía, algunas de estas propiedades pertenecerían directamente al excandidato del Centro Democrático, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar. Finalmente, el ente acusador expuso que la afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes