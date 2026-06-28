Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

Una vez salga el presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto, seguirá liderando el proyecto opositor del Pacto Histórico junto al excandidato Iván Cepeda, así lo dejó saber la colectividad a través de un comunicado. El partido oficialista, que a partir del 7 de agosto pasará a ser oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, vio con buenos ojos la reunión que hubo días atrás entre el actual mandatario y el senador que aspiró a la Presidencia y ocupó el segundo lugar. En el mismo comunicado reconocieron a los dos como “líderes de este proceso histórico” y agregaron que ahora buscarán “consolidar una oposición social y política democrática”.

Este fue el comunicado del Pacto Histórico sobre su futuro como oposición. Foto: @PactoCol

La colectividad anunció en su comunicado que ya está en la preparación de las candidaturas y las campañas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, las cuales se harán en octubre de 2027. También les hizo un llamado a sus militantes a fortalecer “la organización, la unidad y la movilización popular”. Lea también: Iván Cepeda acepta su curul en el Senado y asumirá la oposición al gobierno de De la Espriella “Convocamos a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales”, subrayó el partido.

¿Cómo está el Pacto Histórico de cara a los siguientes cuatro años en Colombia?

El partido de izquierda pasará de ser la colectividad del oficialismo a ser la oposición tras unas de las elecciones más polarizadas en la historia reciente según medios como The Economist quien destacó las dos propuestas opuestas que presentaban los candidatos que hasta el 21 de junio se disputaron la carrera a la Presidencia en una segunda vuelta. La cara visible será la del senador Iván Cepeda, quien al ser segundo en la contienda electoral ocupará, según el Estatuto de Oposición, podrá ocupar esa curul en el Congreso de la República. Su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, estará en la Cámara de Representantes. Junto a ellos dos, el Pacto contará con 25 curules en el Senado y 42 en Cámara, las cuales fueron conseguidas tras las elecciones del pasado 8 de marzo. Pese a que fue un aumento para esa colectividad, deberán negociar con otros partidos para ser mayorías, pues en el caso del senado se requiere al menos más de 54 escaños y en Cámara más de 94 para ser la mayoría absoluta.