Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

Una vez salga el presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto, seguirá liderando el proyecto opositor del Pacto Histórico junto al excandidato Iván Cepeda, así lo dejó saber la colectividad a través de un comunicado.
El partido oficialista, que a partir del 7 de agosto pasará a ser oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, vio con buenos ojos la reunión que hubo días atrás entre el actual mandatario y el senador que aspiró a la Presidencia y ocupó el segundo lugar.
En el mismo comunicado reconocieron a los dos como “líderes de este proceso histórico” y agregaron que ahora buscarán “consolidar una oposición social y política democrática”.