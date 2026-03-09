Pacto Histórico denuncia que hay una cuenta suplantándolos y atacando candidatos: “No respaldamos agresiones personales”

Tras conocerse la mayoría de votos de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, varias curules del Congreso estaban casi confirmadas, una de ellas, la de Jennifer Pedraza. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, una cuenta llamada Pacto Histórico (@PactoHistórico) que además contaba con la pestaña de verificación, escribió: “Estuvo brava la quemada de Pedraza, Miranda y Lozano”.
Lea además: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron
La confusión se desató de inmediato. Desde bromas asegurando que iban a “despedir al encargado de redes” hasta respuestas exigiendo respeto empezaron a aparecer. El mensaje, sin embargo, duró publicado una hora antes de ser eliminado.