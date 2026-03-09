x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pacto Histórico denuncia que hay una cuenta suplantándolos y atacando candidatos: “No respaldamos agresiones personales”

A pesar de que la cuenta falsa agregó a su descripción que son “fans del Pacto Histórico”, ciudadanos reclamaron por la confusión, puesto que la cuenta no solo tiene el nombre del Pacto Histórico, sino también cuenta con el signo de verificación.

  • Desde la cuenta falsa atacaron a las candidatas Pedraza, Miranda y Lozano. El Pacto rechazó el mensaje. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA Y COLPRENSA.
    Desde la cuenta falsa atacaron a las candidatas Pedraza, Miranda y Lozano. El Pacto rechazó el mensaje. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA Y COLPRENSA.
  • El tuit de la cuenta falsa que luego fue borrado.
    El tuit de la cuenta falsa que luego fue borrado.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Tras conocerse la mayoría de votos de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, varias curules del Congreso estaban casi confirmadas, una de ellas, la de Jennifer Pedraza. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, una cuenta llamada Pacto Histórico (@PactoHistórico) que además contaba con la pestaña de verificación, escribió: “Estuvo brava la quemada de Pedraza, Miranda y Lozano”.

Lea además: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron

La confusión se desató de inmediato. Desde bromas asegurando que iban a “despedir al encargado de redes” hasta respuestas exigiendo respeto empezaron a aparecer. El mensaje, sin embargo, duró publicado una hora antes de ser eliminado.

El tuit de la cuenta falsa que luego fue borrado.
El tuit de la cuenta falsa que luego fue borrado.

Si bien Katherine Miranda y Angélica Lozano no quedaron elegidas para este nuevo periodo legislativo que abarcará desde 2026 hasta 2030; para muchos el tuit resultó ofensivo e innecesario. Para otros, resaltó más el error: y es que Pedraza sí quedó con curul. Ninguna de las congresistas se pronunció.

Puede leer: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

Ante las dudas, la cuenta oficial del Pacto Histórico (@PactoCol) publicó un mensaje en el que aseguró: “Aclaración: la única cuenta oficial del Pacto Histórico es @PactoCol. Otras cuentas con nuestro nombre no representan la posición del movimiento. No respaldamos agresiones personales”.

El mensaje también fue firmado por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. La cuenta falsa respondió: “De nada por apoyar el proyecto”.

Le puede interesar: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías

Los mensajes de ciudadanos le pidieron a la cuenta oficial del Pacto Histórico que pague la verificación, puesto que sin ella queda perdida y pierde legitimidad frente a la falsa, que sí cuenta con una marquilla azul.

Entérese: “El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico

¿Quiénes se “quemaron” en su camino al Congreso?

Uno de los casos más comentados fue el del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien durante años fue uno de los legisladores con mayor votación del país. En esta contienda del 8 de marzo, sin embargo, apenas alcanzó 28.585 respaldos, representando el 0.14% de los votos de la coalición de Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad & Compromiso).

Por otro lado, en la Alianza Verde también hubo derrotas significativas. La senadora Angélica Lozano no logró repetir curul y quedó con 37.265 votos. Tampoco tuvo éxito Katherine Miranda, quien buscaba dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado: pasó de haber superado los 100.000 votos en 2022 a tan solo 30.085 apoyos en estas elecciones.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida