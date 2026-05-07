¿Por qué el Gobierno Petro frenó obras por $120.000 millones en el Oriente antioqueño?

Uno de los más importantes paquetes de obras viales que prometen descongestionar las vías del Oriente antioqueño está en el limbo por culpa del Gobierno Nacional. En una situación parecida a la que hace poco se vivió con la optimización del aeropuerto José María Córdova, varios alcaldes de esa subregión no se explican por qué desde Bogotá no se quiere autorizar una oleada de intervenciones tasada en $121.692 millones, provenientes de los excedentes de la concesión Devimed. El problema consiste en que, pese a no tener que poner ningún peso de su presupuesto, los trabajos dependen de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dé su visto bueno para la firma de un otrosí. A raíz de la falta de claridades con ese ente, varios mandatarios de esa región elevaron su voz de protesta. En contexto: Alertan por freno a obras viales del Oriente antioqueño: estarían en riesgo inversiones por $121.000 millones “No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, dijo el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. En igual sentido, el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, expresó su consternación por la situación y resaltó que las obras son cruciales no solo por el impacto positivo que se espera generen en la movilidad, sino por ya tener mucho trabajo avanzado.

“El director de la ANI ha venido ya en tres ocasiones a mesas técnicas donde ha anunciado que efectivamente se van a invertir los recursos. En especial en el tramo de Marinilla, lo ha confirmado en sus redes y en los medios de la misma ANI. Lo que se firma es un otrosí para la ejecución de las obras en medio de la reversión de la concesión”, afirmó. Según han explicado los mandatarios locales, las obras bajo incertidumbre hacen parte de una serie de inversiones provenientes de excedentes recaudados por la concesión Devimed, que el próximo 31 de julio terminará. Le puede interesar: Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año Dado que por ley dichos excedentes deben regresar al Estado, a través de una mesa de movilidad en la que tienen asiento los diferentes municipios del Oriente, las alcaldías propusieron varias obras urgentes. El objetivo es que los recursos que aportaron en su mayoría contribuyentes del departamento y habitantes de esos municipios se queden en la región y se inviertan en infraestructura. En total, son siete proyectos.

El de mayor cuantía consiste en un intercambio vial que se construirá en inmediaciones de la Clínica Somer de Rionegro, que pretende habilitar un paso a desnivel en la glorieta ubicada en ese sitio y está tasado en $45.999 millones.

Otra obra de gran envergadura es un intercambio vial ubicado en el acceso a la zona de embalses, que contempla la construcción de un desnivel de 220 metros con sus respectivos lazos de acceso, para mejorar el flujo vehicular entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guatapé-El Peñol. “Esa obra es fundamental porque los dos cuellos de botella hoy para la vía Marinilla-El Peñol-Guatapé son la entrada a El Peñol y la entrada a Guatapé. Con esta obra estamos solucionando el primer cuello de botella, que es la entrada a Marinilla, donde el retorno genera congestiones de dos, cuatro y hasta seis horas. Por ese sector pasan al año más de 4 millones de vehículos, un promedio de 70.000 mensuales. En Semana Santa llegaron a pasar hasta 140.000 vehículos”, explicó el alcalde de Marinilla, señalando que el municipio ya tiene incluso la gestión predial adelantada. Lea además: Izaron vigas del puente de la vía al aeropuerto José María Córdova que estuvo parado durante cuatro años Además de ese intercambio, avaluado en $44.413 millones, también hay planillado un retorno a desnivel para el municipio de San Vicente, un paso a desnivel en el sector La Mosquita que beneficiará a la vía al aeropuerto, un retorno en el sector San José y dos pasos peatonales en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de los sectores de San Antonio y El Cordobés, este último crítico en accidentalidad.