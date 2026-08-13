Tras tres días de búsqueda por el terremoto, hallan sin vida en Cali al padre y la sobrina del periodista Carlos Aponte

Tres días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los organismos de socorro recuperaron los cuerpos sin vida de Carlos Arturo Aponte e Ileana Giraldo Aponte, de 11 años. Las víctimas, padre y sobrina del periodista Carlos Aponte, fueron localizadas bajo los escombros del edificio Torres del Limonar, ubicado en el sector Capri de Cali.

El desplome de esta estructura de cinco pisos es uno de los incidentes más graves reportados en la capital del Valle del Cauca, donde se registró el colapso de al menos 56 edificaciones debido al fuerte sismo del lunes 10 de agosto.

Esta tragedia ocurrió apenas horas después de que la familia se reuniera para celebrar el cumpleaños de Carlos Arturo el domingo 9 de agosto, fecha en la que también celebraba 41 años de matrimonio con su esposa, Stella Marín. Debido a que la menor no tenía clases escolares el lunes, decidió quedarse a dormir en casa de sus abuelos.

Carlos Andrés Aponte, quien se encontraba trabajando en Bogotá, no pudo asistir al festejo familiar. Al día siguiente, el movimiento telúrico sepultó el apartamento que se encontraba en el tercer piso.

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Una vez ocurrido el temblor, las labores de rescate se ejecutaron una vez localizado el punto exacto, logrando extraer los cuerpos en un lapso de 15 minutos. Según una explicación dada en Blu Radio, ambos cuerpos fueron hallados en el baño del apartamento.

De acuerdo con el testimonio del periodista ante el medio radial, la escena al momento de ser hallados evidenció un desgarrador y conmovedor acto de amor. Ante el inminente desplome de la estructura, el abuelo se acurrucó, se agachó y cubrió con su cuerpo a la pequeña Ileana para intentar protegerla.

Desafortunadamente, debido a la magnitud de la emergencia, una viga de gran tamaño colapsó sobre ellos y terminó con sus vidas de manera inmediata. “Ellos parece que no estuvieron con vida en ningún momento, sino que uno nunca pierde la esperanza”, relató Aponte ante el medio mencionado tras conocer los detalles médicos.

La angustia del periodista no termina, pues mientras la familia simila la dolorosa pérdida, los esfuerzos de los organismos de socorro se concentran ahora en localizar a Stella Marín, madre de Aponte. En días pasados, los rescatistas señalaron haber escuchado señales o ruidos bajo los escombros que podrían corresponder a Stella.