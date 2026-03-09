x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Con Paloma tenemos diferencias”: Oviedo quiere que se mantenga el Acuerdo de paz y la JEP

Fue el segundo candidato más votado en la Gran Consulta por Colombia, con más de 1.240.000 votos. Quedó por detrás de Paloma Valencia (2.790.467) y por encima de Juan Manuel Galán (281.699).

  • El exdirector del DANE ha marcado diferencias clave entre él y Paloma Valencia. Foto: Colprensa
    El exdirector del DANE ha marcado diferencias clave entre él y Paloma Valencia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

En una primera mirada, el respaldo de Juan Daniel Oviedo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia habría parecido directo y sin titubeos. Sin embargo, entre ambos existen profundas brechas que no serían fáciles de saldar, especialmente por el partido base de Valencia: el Centro Democrático.

Oviedo, en la jornada electoral de este domingo, felicitó a la senadora por su resultado y sostuvo que la votación obtenida refleja el comportamiento político dentro de su partido. Según expresó en entrevista con La FM, el resultado “demuestra que el Centro Democrático no está tan fraccionado como se decía”.

Entérese: Con más de un millón de votos, Oviedo analizará este lunes con Paloma Valencia el futuro de la campaña

No obstante, a pesar de las diferencias, el excandidato explicó que existen algunos puntos de coincidencia con la visión política de Valencia. Entre ellos, mencionó la idea de que Colombia debe avanzar en la solución de problemas relacionados con la productividad para financiar el sistema de protección social.

No obstante, señaló que también existen diferencias en asuntos específicos. Uno de ellos es la visión sobre la implementación del acuerdo de paz de 2016. Según afirmó, quienes votaron por su candidatura consideran que ese acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad y debe implementarse.

“En ese punto coincidimos, pero también nos lleva a una diferencia: la paz. Yo y las personas que votaron por mí creemos que el acuerdo de paz de 2016 ya es parte del bloque de constitucionalidad del país. No sirve de nada seguir cuestionándolo, si fue bueno o malo; es lo que hay y tenemos que implementarlo. Lo que existe son compromisos en la ley”, afirmó.

Según explicó, la posición de Valencia frente a ese tema es contradictoria con su postura. “Ella tiene una posición mucho más controversial alrededor de ese punto”, agregó.

Las diferencias todavía son profundas

Oviedo, también señaló que, aunque Valencia ha mostrado señales de moderación en algunos discursos, su actuación política está vinculada a la línea de su partido.

“Paloma muestra interés en moderar discursos que en algunos casos pueden ser calificados como radicales de la derecha colombiana. Pero es importante entender que en ese escenario no entra sola, sino con un partido”, indicó.

En ese sentido, planteó que también influye el ambiente interno del Centro Democrático y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hay que ver cuál es el clima de todo el partido y particularmente del presidente Álvaro Uribe Vélez frente a esa moderación, sobre todo en relación con las posturas que se plantean hacia el país. Ahí es donde empiezan a verse algunas diferencias”, concluyó.

¿Cuál es su futuro político tras la consulta?

Durante la entrevista, Oviedo también fue consultado sobre los escenarios políticos que considera posibles en los próximos años. Ante esa pregunta, señaló que su interés es participar en espacios donde el centro político tenga mayor presencia dentro del debate nacional.

Oviedo aseguró que estará “donde el centro político pueda tener más visibilidad”. También, aseguró que quienes lo votaron “no quieren populismos de izquierda y de derecha” y que eso, en últimas, puede “poner en el balance el honrar la palabra, en este caso, de la fuerza política de Paloma Valencia en su llegada a la primera vuelta presidencial”, explicó.

Amplíe la noticia: Con más de un millón de votos, Oviedo analizará este lunes con Paloma Valencia el futuro de la campaña

El excandidato agregó que cualquier decisión sobre su futuro político dependerá de conocer las condiciones de una eventual propuesta.

Sobre ese punto, se refirió al papel que desempeña la vicepresidencia dentro del sistema político colombiano. “Queremos escuchar porque nuestro planteamiento es sumar entre distintos, pero también necesitamos saber cuál va a ser el rol de esa nueva presidencial. “Ya sabemos, todos los vicepresidentes en Colombia los usa como un trapo”, afirmó en entrevista al medio ya mencionado.

Por otro lado, el exdirector del DANE, en entrevista con Blu Radio, reveló que tanto Paloma Valencia como él conversarán hoy para analizar el futuro de la campaña. Todo dependerá de si llegan a un acuerdo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué diferencias tiene Oviedo con Paloma Valencia?
Oviedo y Valencia coinciden en productividad, pero difieren sobre la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la moderación de discursos dentro del Centro Democrático.
¿Cuál es la postura de Oviedo sobre el acuerdo de paz?
Considera que el acuerdo de paz de 2016 es parte del bloque de constitucionalidad y debe implementarse, sin cuestionar su validez histórica.
¿Cómo influye Álvaro Uribe Vélez en la relación Oviedo-Valencia?
El liderazgo de Uribe y la línea del Centro Democrático condicionan la moderación de discursos y decisiones estratégicas dentro de la campaña.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida