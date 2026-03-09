Policía evitó linchamiento de hombre que atacó con machete a adultos mayores en Medellín

De manera violenta e inexplicable, un hombre de 42 años agredió con un machete a una pareja de adultos mayores en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. El hecho se registró el pasado jueves 5 de marzo en el barrio Playa Rica de esta localidad de la capital antioqueña, a eso de las 6:00 p.m.

De acuerdo con información suministrada por vecinos del sector, un hombre de 77 años de edad había salido de su vivienda hacia su finca, que queda ubicada en este mismo corregimiento. Inesperadamente y sin mediar palabra, el victimario lo habría sorprendido golpeándolo y lesionándolo con un machete, lo que alertó de inmediato a la comunidad.

La esposa del adulto mayor, de 69 años, llegó al lugar de los hechos para mediar por su esposo, no obstante, para su infortunio, también fue agredida por el mismo sujeto. Los habitantes del barrio no tardaron en reaccionar, salieron a defender a la pareja y empezaron a golpear al presunto agresor.

“Yo sólo vi que se armó un problemón afuera y había mucha bulla; luego me di cuenta que estaban intentando linchar a alguien porque había atacado a una pareja de viejitos entonces entendí por qué toda esa gente se le fue encima”, dijo uno de los vecinos quien prefirió no dar su nombre.