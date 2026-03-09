x

Policía evitó linchamiento de hombre que atacó con machete a adultos mayores en Medellín

Los esposos fueron trasladados a centros asistenciales; el presunto responsable permanece bajo custodia, también en centro médico.

  • Imagen de referencia de una detención. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de una detención. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
De manera violenta e inexplicable, un hombre de 42 años agredió con un machete a una pareja de adultos mayores en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. El hecho se registró el pasado jueves 5 de marzo en el barrio Playa Rica de esta localidad de la capital antioqueña, a eso de las 6:00 p.m.

De acuerdo con información suministrada por vecinos del sector, un hombre de 77 años de edad había salido de su vivienda hacia su finca, que queda ubicada en este mismo corregimiento. Inesperadamente y sin mediar palabra, el victimario lo habría sorprendido golpeándolo y lesionándolo con un machete, lo que alertó de inmediato a la comunidad.

Lea más: En Envigado, hombre agredió con machete a un policía y lo hirió en la cabeza

La esposa del adulto mayor, de 69 años, llegó al lugar de los hechos para mediar por su esposo, no obstante, para su infortunio, también fue agredida por el mismo sujeto. Los habitantes del barrio no tardaron en reaccionar, salieron a defender a la pareja y empezaron a golpear al presunto agresor.

“Yo sólo vi que se armó un problemón afuera y había mucha bulla; luego me di cuenta que estaban intentando linchar a alguien porque había atacado a una pareja de viejitos entonces entendí por qué toda esa gente se le fue encima”, dijo uno de los vecinos quien prefirió no dar su nombre.

Minutos después llegó la Policía e intervino la situación, dispersando la aglomeración de gente que había en el lugar de los hechos y trasladando a los heridos a centros médicos asistenciales. Por su parte, los adultos mayores presentaron heridas ocasionadas con el arma blanca en diferentes partes del cuerpo, mientras que el victimario tuvo un trauma en la cabeza y también algunas lesiones con arma cortopunzante. Este último permanece bajo custodia en la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal y quien, después de recuperarse, tendrá que afrontar los procesos judiciales correspondientes.

Entérese: Pánico en la autopista: hombres se enfrentaron a machete encima de una tractomula

De acuerdo con información extraoficial aún no confirmada, el presunto responsable habría sido, en algún momento, paciente psiquiátrico, y este no sería el primer episodio que protagoniza.

Según la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2026 en Medellín van 549 casos de lesiones personales. 154 personas han sido capturadas por estos actos.

