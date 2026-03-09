Dilson Díaz: “La Pestilencia nunca fue creada para encajar”

1986 fue un año clave para la música en Colombia. En pleno centro de la capital del país, dos jóvenes del sur de la ciudad unieron fuerzas y crearon una banda de punk-rock, sin darse cuenta que sería el inicio de uno de los capítulos más importantes de la historia musical en el país.
Dilson Díaz (nacido en Medellín, pero criado en Bogotá) y Héctor Buitrago le darían vida a La Pestilencia, una contundente banda que se convertiría en ese necesario grito, en ocasiones molesto, de denuncia social, en un momento del país donde la violencia era el pan de cada día, las bombas estallaban en las calles y hasta en los centros comerciales y la corrupción era el pan de cada día. Hay cosas que nunca cambian.
Con los años, Dilson se quedó al mando de la banda y Héctor se retiraría en búsqueda de explorar nuevos horizontes musicales y conformaría la agrupación Aterciopelados, que arrancó dentro del punk, pero que con los años, abriría un nuevo camino musical alternativo.
Pese al auge del rock en español ochentero, La Pestilencia se mantenía por el difícil camino alternativo, aprendiendo de la incipiente industria musical a pura autogestión. El propio Dilson recuerda viajar a ciudades como Manizales con su maleta cargada de vinilos para poder venderlos y dar a conocer un proyecto que muchos rechazaban inmediatamente, al considerar estruendosa la música y fuerte el contenido de sus letras, las cuales eran solamente el reflejo de la realidad sangrienta del país en el que vivían los jóvenes como él.