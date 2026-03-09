“Sacamos al negro de la cabeza colonizada”: él es Óscar Benavides, el político que arrasó con Polo Polo y se quedó con una curul afro

En el Congreso de la República aguardan dos curules que podrán ser ocupadas únicamente por representantes Afro. En los últimos periodos legislativos, uno de los políticos que aterrizó allí de manera “fija” fue Miguel Abraham Polo Polo. Sin embargo, luego de múltiples escándalos —entre ellos señalamientos por racismo, misoginia y revictimización a víctimas del conflicto— el congresista se “quemó”, obteniendo solo 43.000 votos. Conozca: “Es una burla y una nueva revictimización”: madres de falsos positivos dicen que Polo Polo no cumple sentencia de la Corte que ordenaba disculparse Los dos primeros lugares de las curules afro quedaron lejos. En primer lugar, la lista del Partido Libres arrasó con la jornada, pues obtuvo 150.000 votos. Su cabeza, Óscar Benavides es un reconocido abogado y activista que, desde el inicio de elecciones, alzó la bandera de bajar a Polo Polo del poder. El segundo lugar aún no está decidido; hay quienes dicen que quedaría Anyela Viviana Guanga, compañera de Benavides, gracias a la alta votación del partido. Sin embargo, otros señalan que la segunda curul sería para quien quedó en el segundo puesto: el ingeniero Wisner Sandoval, quien obtuvo 69.261 votos con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

La posible llegaba de Sandoval ya ha sido criticada, aunque no hay claridad. En un trino, la periodista Laura Ardila aseguró: “Una de las curules afro quedó en manos de la estructura del corrupto Eduardo Pulgar (con su ficha Winsner Sandoval, hermano de la alcaldesa de Soledad que Pulgar controla, Alcira Sandoval)”.

A pesar de aquellos roces, la victoria de Benavides sigue siendo el centro de atención. Pero, ¿quién es Óscar Benavides? “Cumplimos nuestra primera promesa de campaña. Sacar al negro de la cabeza colonizada (refiriéndose a Polo Polo) y recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro”, dijo al conocer que había obtenido la victoria. Lea también: Polo Polo deberá disculparse con las madres de los “falsos positivos”, según fallo de la Corte Constitucional El profesional nació en Tangarial, en Tumaco (Nariño) y desde que aterrizó en la vida pública fue enfático en recordarle a sus seguidores que él estaba en contra de Polo Polo y lo que representaba para los afro en Colombia. En uno de sus videos de campaña, el abogado y activista preguntó: “¿quieren una Colombia que esté representada por esto?”. Luego de aquella pregunta, Benavides enlistó varias de las polémicas, investigaciones y señalamientos hacia Polo Polo.

Según Benavides, aquellas actitudes no representan a la población afro, sino que la humillan. Además, describió a Polo Polo como “la mascota de la derecha”. A pesar de las duras declaraciones, las votaciones registraron que 150.000 personas estuvieron de acuerdo con él durante la campaña. Por su parte, Benavides, nuevo representante Afro en la Cámara de Representantes, ha compartido su historia personal. En un video explicó que, antes de ser activista fue “operario de barrido y recolección de residuos, de lo cual me siento orgulloso y dispuesto al servirle al país”.

Entre sus propuestas más destacadas está utilizar el 5% del presupuesto nacional para llevar agua potable a municipios históricamente relegados y olvidados por el Estado, que en Colombia ha funcionado de manera centralista. Según su experiencia, en Tumaco, donde nació, “el agua que consume nuestra gente contiene residuos de heces fecales y hay una alta tasa de mortalidad por problemas gastrointestinales”. Una afirmación respaldada por estudios universitarios y gubernamentales. Su victoria fue celebrada por otras voces líderes y activistas afro, una de ellas, la periodista Mabel Lara. Ella escribió: “Las curules afro nacieron para GARANTIZAR la voz de comunidades históricamente excluidas”.

Y agregó: “No son atajos electorales. Más allá de nombres propios, el debate de fondo debe ser cómo asegurar que esa representación responda realmente a luchas, a la historia y a la dignidad que requiere un debate con altura. Muchos éxitos a Oscar Benavides”.

Señalamientos, investigaciones y denuncias contra Polo Polo