“Sacamos al negro de la cabeza colonizada”: él es Óscar Benavides, el político que arrasó con Polo Polo y se quedó con una curul afro

En el Congreso de la República aguardan dos curules que podrán ser ocupadas únicamente por representantes Afro. En los últimos periodos legislativos, uno de los políticos que aterrizó allí de manera “fija” fue Miguel Abraham Polo Polo. Sin embargo, luego de múltiples escándalos —entre ellos señalamientos por racismo, misoginia y revictimización a víctimas del conflicto— el congresista se “quemó”, obteniendo solo 43.000 votos.
Los dos primeros lugares de las curules afro quedaron lejos. En primer lugar, la lista del Partido Libres arrasó con la jornada, pues obtuvo 150.000 votos. Su cabeza, Óscar Benavides es un reconocido abogado y activista que, desde el inicio de elecciones, alzó la bandera de bajar a Polo Polo del poder.
El segundo lugar aún no está decidido; hay quienes dicen que quedaría Anyela Viviana Guanga, compañera de Benavides, gracias a la alta votación del partido. Sin embargo, otros señalan que la segunda curul sería para quien quedó en el segundo puesto: el ingeniero Wisner Sandoval, quien obtuvo 69.261 votos con el aval del Partido Demócrata Colombiano.