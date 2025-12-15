Paloma Valencia es la candidata del CD, ¿irá a consulta en marzo?

“La persona seleccionada y quien desde hoy llevará las banderas de enderezar el rumbo de la nación es nuestra senadora Paloma Valencia”, anunció Gabriel Vallejo este lunes 15 de diciembre, en el evento en el que el Centro Democrático definió, mediante encuesta y colegio elector, su candidatura presidencial.
El anuncio, hecho pasadas las 6:00 de la tarde, puso fin a un proceso iniciado en octubre de 2024 con cinco figuras del partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y el asesinado Miguel Uribe Turbay.
Más un año después, la competencia quedó concentrada en tres senadoras y se resolvió con un esquema mixto que el partido presentó como técnico y participativo. Según explicó la dirección del Centro Democrático, la decisión se sustentó en dos mediciones adelantadas por firmas chilenas.
La primera, a cargo de Cadem, consistió en un estudio cuantitativo nacional de 2.109 entrevistas autoadministradas vía web, con un margen de error del 2,1% y un nivel de confianza del 95%. La segunda, realizada por Panel Ciudadano, consultó a cerca de 5.000 militantes activos, en el que se recibieron 2.255 votos válidos, con un margen de error del 1,46%.
Fuentes cercanas al partido consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que el desenlace que dio a Valencia como ganadora generó inconformidad en el círculo de María Fernanda Cabal, quien habría cuestionado el proceso y su resultado. Para Cabal, además, el episodio tiene un peso simbólico: es la tercera vez que queda por fuera de la candidatura presidencial del uribismo, después de 2018, cuando el aval fue para Iván Duque; de 2022, con Óscar Iván Zuluaga; y ahora de 2026, con Valencia.