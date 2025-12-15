x

María Fernanda Cabal pide publicar las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia en el Centro Democrático

En este mecanismo participaron inicialmente Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay, pero posteriormente solo quedaron las tres mujeres.

  María Fernanda Cabal (de rojo) se pronunció tras la victoria de su colega Paloma Valencia en la encuesta interna del Centro Democrático para la Presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa.
    María Fernanda Cabal (de rojo) se pronunció tras la victoria de su colega Paloma Valencia en la encuesta interna del Centro Democrático para la Presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

La senadora María Fernanda Cabal pidió este lunes que se hagan públicos los resultados de la encuesta interna del Centro Democrático, que dio como ganadora a su colega Paloma Valencia, en un mismo mecanismo en el que también competía Paola Holguín por la Presidencia de Colombia para 2026.

El presidente de esta colectividad, Gabriel Vallejo, afirmó que la definición de la candidatura fue el resultado de un proceso “serio, transparente y profundamente democrático” que comenzó en octubre de 2024, cuando cinco dirigentes del partido pusieron su nombre a consideración: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay.

Valencia señaló en su primera intervención como elegida que se debe buscar la “humildad, el discernimiento y la fuerza”, puesto que se trataba de un acto de unidad y responsabilidad política.

María Fernanda Cabal se pronunció tras la victoria de su colega Paloma Valencia (de chaqueta) en la encuesta interna del Centro Democrático para la Presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa.
María Fernanda Cabal se pronunció tras la victoria de su colega Paloma Valencia (de chaqueta) en la encuesta interna del Centro Democrático para la Presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa.

Estas declaraciones las hizo al mismo tiempo en que honraba la memoria de su compañero Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado durante un acto público en Bogotá. “Desde que Miguel murió estamos viviendo una película en blanco y negro”, dijo.

Por su parte, Cabal expresó ante los medios de comunicación que “la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender. Tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres”.

Y añadió: “Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”.

A Cabal y a Valencia se les vio dándose un abrazo tras conocerse los resultados, mostrando al mismo tiempo una leve sonrisa y dejando entrever que no existen diferencias entre ambas.

