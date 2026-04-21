Este es el paquete de ayudas que el Gobierno prometió a familias de fallecidos en tragedia del Hércules. ¿Qué incluye?

Pensión de supervivencia, becas estudiantiles y hasta auxilios para mejoras en las viviendas hacen parte del paquete de ayudas que le prometió el Gobierno Nacional a las familias de los 69 uniformados fallecidos en la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión virtual con representantes de las familias, en la cual enumeró los auxilios a los cuales se comprometerá el Estado.

Según el informe adjunto de la cartera de Defensa, “en el encuentro se les explicó que a cada familia (de acuerdo al registro que haya hecho el uniformado en el formulario) le serán consignados cerca de 165 millones de pesos correspondientes al pago del seguro de vida subsidiado que tenían”.

A esto se sumaría la asignación de una Pensión de Supervivencia, para el ser querido que haya registrado ese militar; y otra serie de ayudas provenientes de las entidades de apoyo social del Sector Defensa.

“A través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante el modelo del Fondo de Solidaridad, podrán hacerse acreedores a una solución de vivienda, una vez por parte de las Fuerzas y en especial de la ley, se hagan los respectivos actos administrativos con el reconocimiento de los beneficiarios. Es de anotar que siete de los 69 uniformados ya habían hecho uso del beneficio de la solución de vivienda a través de los diferentes modelos vigentes”, indicó el ministerio.

Otra entidad que se vinculará es la Corporación Matamoros, con su programa Hijos de Honor, por medio del cual se aportarían subsidios para los pregrados de educación superior.