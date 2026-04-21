Hallan cuatro cuerpos embolsados en cinco días en el Valle de Aburrá: ¿retaliación por crisis en la mesa de paz urbana?

Cuatro cuerpos hallados en bolsas fueron encontrados desde el pasado viernes en el Valle de Aburrá, dos de ellos en la mañana de este martes en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, y en Copacabana, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Se investiga si este hecho estaría relacionado con la crisis en la mesa de paz urbana o a purgas internas.
El caso más reciente se reportó sobre las 9:00 de la mañana de este martes en el kilómetro 1 de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, a la altura del corregimiento San Cristóbal, de Medellín, luego de que las autoridades encontraran un cadáver en bolsas y costales, al lado de una quebrada.