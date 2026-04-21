x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Montería estrena vuelos internacionales: rutas directas a Quito y Panamá desde Los Garzones

La capital de Córdoba da un salto en conectividad aérea con nuevas rutas sin escalas, reduciendo tiempos de viaje y abriendo oportunidades para el turismo y los negocios en la región.

  • El Aeropuerto Los Garzones iniciará operaciones internacionales con vuelos directos hacia Quito y Panamá desde mayo. FOTO: Minsterio de transporte
    El Aeropuerto Los Garzones iniciará operaciones internacionales con vuelos directos hacia Quito y Panamá desde mayo. FOTO: Minsterio de transporte
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Montería dará un paso clave hacia la internacionalización con la apertura de nuevas rutas aéreas directas desde el Aeropuerto Los Garzones, que comenzará a operar vuelos hacia Quito y Ciudad de Panamá a partir del próximo 10 de mayo.

La iniciativa marca un cambio significativo para la capital de Córdoba, que hasta ahora dependía de escalas en ciudades como Bogotá o Medellín para conexiones internacionales. Con esta nueva oferta, Montería busca consolidarse como un punto estratégico para el turismo y los negocios en la región Caribe.

La operación estará a cargo de la aerolínea ecuatoriana Aeroregional, que ha venido ampliando su presencia en América Latina. Para estas rutas dispondrá de aviones Boeing 737 con capacidad para 160 pasajeros, adecuados para trayectos de corto y mediano alcance.

Los vuelos tendrán una frecuencia de dos veces por semana, los jueves y domingos, y funcionarán bajo un esquema de conexión triangular: Quito–Montería–Panamá y viceversa. El costo base de los tiquetes será de 225 dólares, con lo que se busca incentivar tanto el turismo como los viajes corporativos.

Uno de los aspectos más llamativos de esta operación es que los vuelos hacia Panamá aterrizarán en el Aeropuerto de Balboa, una terminal que ofrece acceso más ágil a la capital panameña frente a otras opciones más congestionadas del país.

Conozca: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas

Desde la administración local, encabezada por el alcalde Hugo Kerguelén García, destacan que esta apertura representa un avance importante en la conectividad de la región. Según el mandatario, la apuesta no solo apunta a atraer visitantes, sino también a facilitar que empresarios y productores locales encuentren nuevos mercados en Centro y Suramérica.

Además del impacto en el comercio, la nueva conexión beneficiará a viajeros de departamentos cercanos como Sucre e incluso zonas de Antioquia, que podrán ahorrar entre cuatro y seis horas de desplazamiento al evitar escalas en grandes terminales aéreas del país.

La apertura de estas rutas también hace parte de una estrategia más amplia para fortalecer el aeropuerto y ampliar su oferta internacional. La administración municipal ha señalado que mantiene conversaciones con otras aerolíneas para sumar nuevos destinos en el futuro.

Con este movimiento, Montería busca dejar de ser una ciudad de tránsito y posicionarse como un destino directo en el mapa aéreo internacional, abriendo nuevas oportunidades económicas y turísticas para toda la región.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos