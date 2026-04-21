Montería estrena vuelos internacionales: rutas directas a Quito y Panamá desde Los Garzones

Montería dará un paso clave hacia la internacionalización con la apertura de nuevas rutas aéreas directas desde el Aeropuerto Los Garzones, que comenzará a operar vuelos hacia Quito y Ciudad de Panamá a partir del próximo 10 de mayo. La iniciativa marca un cambio significativo para la capital de Córdoba, que hasta ahora dependía de escalas en ciudades como Bogotá o Medellín para conexiones internacionales. Con esta nueva oferta, Montería busca consolidarse como un punto estratégico para el turismo y los negocios en la región Caribe. La operación estará a cargo de la aerolínea ecuatoriana Aeroregional, que ha venido ampliando su presencia en América Latina. Para estas rutas dispondrá de aviones Boeing 737 con capacidad para 160 pasajeros, adecuados para trayectos de corto y mediano alcance.

Los vuelos tendrán una frecuencia de dos veces por semana, los jueves y domingos, y funcionarán bajo un esquema de conexión triangular: Quito–Montería–Panamá y viceversa. El costo base de los tiquetes será de 225 dólares, con lo que se busca incentivar tanto el turismo como los viajes corporativos. Uno de los aspectos más llamativos de esta operación es que los vuelos hacia Panamá aterrizarán en el Aeropuerto de Balboa, una terminal que ofrece acceso más ágil a la capital panameña frente a otras opciones más congestionadas del país. Conozca: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas Desde la administración local, encabezada por el alcalde Hugo Kerguelén García, destacan que esta apertura representa un avance importante en la conectividad de la región. Según el mandatario, la apuesta no solo apunta a atraer visitantes, sino también a facilitar que empresarios y productores locales encuentren nuevos mercados en Centro y Suramérica. Además del impacto en el comercio, la nueva conexión beneficiará a viajeros de departamentos cercanos como Sucre e incluso zonas de Antioquia, que podrán ahorrar entre cuatro y seis horas de desplazamiento al evitar escalas en grandes terminales aéreas del país.