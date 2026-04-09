Paro Nacional este 9 de abril: puntos de concentración, bloqueos y más

En la antesala del 9 de abril, distintos sectores sociales, productivos y ciudadanos anunciaron que se sumarán a una jornada de Paro Nacional convocada para esa fecha. La protesta gira en torno al rechazo al alza en los avalúos catastrales, una medida que ha generado molestia especialmente en zonas rurales. El origen de la inconformidad está en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que establece la actualización automática de avalúos catastrales en predios rurales de 527 municipios a partir de 2026.

Esta disposición se sustenta en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), cuyo propósito es acercar los valores catastrales a los precios comerciales de los inmuebles. Sin embargo, el ajuste ha sido cuestionado por sus efectos sobre el impuesto predial, ya que incrementa la base gravable para los propietarios rurales. Quienes impulsan la jornada de protesta piden que se revise la medida, al considerar que los nuevos avalúos no corresponden con la capacidad económica de los sectores del campo. Entérese: ¿Quién maneja su taxi? El 60 % de los taxistas en Bogotá tienen antecedentes penales, según la Policía

Entre los participantes se encuentran organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y grupos de oposición, que han planteado acciones como concentraciones en plazas públicas y movilizaciones en corredores viales clave. De manera preliminar, se proyectan actividades en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander, Quindío, Antioquia y Atlántico. En contexto: Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300%

Las autoridades, por su parte, han advertido que podrían registrarse manifestaciones adicionales en otras regiones del país, con posibles impactos en la movilidad y en la dinámica comercial tanto en áreas urbanas como rurales.

Desde las administraciones locales comenzaron a activarse medidas de seguimiento. En Santander, la Gobernación informó que ya se puso en marcha un dispositivo institucional para atender la jornada. El secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández Durán, explicó que se busca coordinar a las distintas entidades y acompañar a la ciudadanía durante las protestas.