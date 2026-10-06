María Fernanda Cabal casó pelea con José Obdulio: así pujan por el liderato en la derecha

Empiezan a calar en el mundo político los nuevos movimientos de figuras de derecha. María Fernanda Cabal no lleva ni una semana con su propio partido político y ya se conocen reacciones que vienen de diferentes sectores. Uno de ellos desde su antigua militancia. La exsenadora del Centro Democrático lidera ahora el Partido Republicano, colectividad que anteriormente se denominaba Liga de Gobernantes Anticorrupción y que fue creada por el fallecido ingeniero Rodolfo Hernández. Precisamente, José Obdulio Gaviria, exsenador y una de las figuras históricas del uribismo, se refirió a la colectividad de la que ahora Cabal es líder. Al ser consultado por Red+ Noticias sobre la posibilidad de que el Centro Democrático llegue a una alianza con el Partido Republicano, Gaviria aseguró que “con la muerte de Rodolfo (Hernández) ese partido no existe. Ni siquiera la (excandidata a) vicepresidente que estaba en la Cámara, Marelen Castillo, creía en eso”. Esas palabras generaron un choque inmediato. En su primera publicación oficial en X, el Partido Republicano salió en contra del excongresista. “Aprovechamos nuestra primera publicación como Partido Republicano para contestarle al señor José Obdulio Gaviria, del ala comunista del Centro Democrático, que parece que viviera en Cuba y estuviera desconectado de la realidad”, sentenció la colectividad. Y adjuntaron una captura de pantalla de la resolución que reconoce la existencia, denominación, logo y otros detalles del Partido Republicano. Sin embargo, Gaviria no fue el único que reaccionó. EL COLOMBIANO habló con varias fuentes enteradas del escenario político al respecto.

Alianzas de la derecha para 2027

Resulta que este diario conoció, por una fuente cercana al escenario político, que el nicho de votantes al que apunta Cabal ya estaría, según esa misma fuente, en manos del presidente Abelardo de la Espriella y sus seguidores. Sobre esto, es que la lectura a la que le apuesta el Centro Democrático se mantiene en una línea más “institucional, republicana y democrática”, mientras que Cabal estaría buscando atraer a un sector más radical de la derecha. Es más, la fuente considera que, si Cabal logra sumar nuevos apoyos, estos podrían llegar principalmente de la base de votantes que hoy respalda al presidente De la Espriella y que identifica como “más radical y extrema”, y no necesariamente de las filas del Centro Democrático. Cabe recordar que el jefe de Estado y sus aliados políticos le están apuntando a una unión de partidos y movimientos de derecha de cara a las elecciones regionales de 2027. En esa eventual alianza entrarían, hasta el momento, Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos. En entrevista con EL COLOMBIANO, Cabal fue consultada sobre si descartaba una alianza con ese bloque de partidos. La exsenadora respondió que “al presidente De la Espriella no solo lo apoyaron los partidos que hoy piensan fusionarse —que no sé si querrán alianzas o no, eso ya depende de ellos—, lo apoyamos muchos que veníamos de colectividades distintas”. Otra fuente consultada sobre la salida de Cabal del Centro Democrático aseguró que “se entendía que eso iba a pasar, era el desarrollo natural de lo ya sabido, no hay sorpresa”. Sin embargo, esta persona no ve que la salida de la exsenadora y la creación de su nuevo partido vayan a tener un mayor impacto en las elecciones regionales del próximo año. “La fuerza no la tienen ni Enrique Gómez con Salvación Nacional ni María Fernanda Cabal. La verdadera competencia será entre el Centro Democrático y Defensores de la Patria. Estos últimos son gobierno y eso pesa mucho”, agregó. A todas estas se suma Enrique Gómez, senador y líder de Salvación Nacional, quien aseguró que su colectividad buscará llegar con una propuesta propia a las elecciones regionales de 2027. “El talante del tigre es la renovación, la doctrina de la extrema coherencia y la doctrina del acuerdo sobre lo fundamental”, afirmó. Y se refirió a la molestia que han generado sus declaraciones y las reacciones desde el Centro Democrático. Según dijo, se trata de “un show” de esa colectividad: “Yo no me iba a prestar ni a jugar a esta escenificación de un conflicto que no tiene sino una sola parte”. El senador sostuvo además que las agresiones vienen del uribismo, al que señaló de “insultar”, de “organizar sus bancadas para decir cosas que no tienen asiento en la realidad” y de dejar de lado, según su lectura, “los graves problemas que tiene el país”.

Posible fuga de militantes

Además de esto, fuentes del Centro Democrático reconocieron a este diario que hay una “ansiedad muy grande” por parte de militantes del partido que comunican posturas individuales como si fueran de la colectividad. Este periódico también conoció que es poco probable que haya gente que migre del Centro Democrático al Partido Republicano, al menos desde el Congreso. Desde algunas corporaciones regionales hay quienes reconocen que puede ocurrir, pero aquellos que lo hagan deberán renunciar pronto si no quieren incurrir en doble militancia. De hecho, a través de redes sociales se conoció que en algunos grupos de mensajería ya comenzaron a circular convocatorias para que personas cercanas al proyecto político de Cabal se sumen a su nuevo partido, el Republicano.

Algo que sí tienen claro desde el Centro Democrático es que una cosa es una elección presidencial, que según dicen es más de opinión, y otra las regionales, que aseguran dependen más de las estructuras políticas en los territorios. ¿Cómo afectará todo esto a las movidas del uribismo y de la derecha para 2027? El camino para las regionales es largo, pero ya se empiezan a mostrar señales. Lea también: “El Centro Democrático no me permitió ser candidata hace 4 años, ni ahora, ni lo haría nunca”: María Fernanda Cabal Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: