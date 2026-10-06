Alerta en Medellín: accidentes con borrachos y drogados dejan ya 13 muertos este año: ¿se aplican sanciones?

Andrés Felipe Sepúlveda Jaramillo, de 27 años, estaría bajo los efectos del licor y de sustancias estupefacientes cuando se vio involucrado en uno de los tres accidentes con muertos registrados en Medellín durante el pasado fin de semana en circunstancias similares. La cifra preocupa a las autoridades porque en lo corrido de 2026, 13 personas han muerto en accidentes relacionados con conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, el mismo número registrado durante todo 2025.
El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, explicó que “poco más de un 60% de las muertes registradas durante el fin de semana estuvieron relacionados con conducir bajo los efectos de sustancias alcohólicas o psicotrópicas. Es una cifra preocupante porque nos encontramos que los casos con personas en estos estados aumentaron significativamente durante los fines de semana”.
El caso de Andrés Felipe ocurrió en la madrugada del pasado domingo en la carrera 94 con la calle 35 en el barrio Santa Mónica n.° 2, en el occidente de Medellín. Este joven chocó su moto de manera frontal contra otra moto en los alrededores del Parque del Ajedrez, en un siniestro que dejó una mujer lesionada.