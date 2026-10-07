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Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona

Con esto respondieron la invitación de la multinacional Anglo Gold Ashanti a establecer un diálogo institucional para discutir los estudios ambientales del proyecto.

  • Tanto en Támesis como en Jericó se han presentado protestas contra el posible impacto negativo de la minería en su territorio. FOTO: CUENTA DE X DE MORRO DE AGUA
    Tanto en Támesis como en Jericó se han presentado protestas contra el posible impacto negativo de la minería en su territorio. FOTO: CUENTA DE X DE MORRO DE AGUA
  • Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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No hubo respuesta, o mejor, rechazaron en el Concejo de Támesis los intentos de acercamiento y diálogo de la empresa AngloGold Ashanti para socializar la exploración y los supuestos beneficios de la actividad minera en ese municipio del Suroeste de Antioquia.

En un oficio por escrito, la corporación respondió a la minera de cobre declinando la invitación a la reunión “de diálogo institucional propuesto por la compañía para discutir sus estudios ambientales”.

A través de un contundente comunicado, estableció que esta actividad es incompatible con la protección de los recursos hídricos y el desarrollo sostenible de la región.

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Según el Concejo, los proyectos mineros a gran escala en la subregión no guardan coherencia con el modelo de desarrollo sostenible ni con la preservación del patrimonio natural de la comunidad.

El proceso técnico del proyecto minero Quebradona (de AngloGold Ashanti) en Jericó, Suroeste de Antioquia, se basa en una operación de minería subterránea altamente tecnificada para extraer concentrado de cobre, oro y plata.

Esa multinacional asegura que cuenta con un “documento técnico multidisciplinario, riguroso y científico que se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente, con el objetivo de obtener una licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental”.

Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona

La compañía, además, establece que dicho estudio “se desarrolla previo a la realización de un proyecto, obra o actividad para evaluar qué efectos (positivos o negativos) se tendrá sobre el medio ambiente y la comunidad y con ello formular las medidas de manejo ambiental y social que prevengan, mitiguen, y/o compensen los impactos que se puedan derivar. Esto siempre en armonía con la vocación de un territorio, desarrollo y comportamiento del territorio”.

En ese propósito, Anglo Gold invitó a la plenaria del Concejo de Támesis y a la Administración Municipal a sostener un espacio de encuentro, reunión y jornadas de socialización con el fin de presentarles el proceso de actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minera de Cobre Quebradona.

Lina María Velásquez, miembro de la mesa ambiental de Jericó, afirmó que los 11 concejales del municipio y las 48 juntas de acción comunal no quieren minería metálica en el territorio y no asistirán a las socializaciones de la Minera. Celebró la negativa a establecer contacto con la empresa e invitó a la comunidad a abstenerse de participar en actividades con esta.

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Por su parte, el alcalde local, Juan Pablo Pérez Ramírez, rechazó cualquier participación o vinculación de la administración local en las actividades de promoción del Proyecto Minero de Cobre Quebradona.

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Para justificar esta decisión, el mandatario, dice, se apoya en el mandato constitucional de proteger el medio ambiente, priorizando el desarrollo del agroturismo, el bienestar de los campesinos y la preservación de los recursos naturales sobre la explotación industrial a gran escala.

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“Esta posición recoge el sentir mayoritario del pueblo tamesino sobre la vocación de nuestro territorio, sobre las garantías y prelaciones que reclama el cuidado del medio ambiente y sobre el futuro que como municipio visionamos”, concluyó Pérez Ramírez.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Concejo de Támesis rechazó reunirse con AngloGold Ashanti por el proyecto Quebradona?
El Concejo de Támesis rechazó la invitación porque considera que la minería a gran escala es incompatible con la protección de los recursos hídricos, el patrimonio natural y el modelo de desarrollo sostenible que defiende el municipio.
¿Qué respondió el Concejo de Támesis a la invitación de AngloGold Ashanti?
El Concejo respondió por escrito que declinaba participar en la reunión de diálogo institucional propuesta por AngloGold Ashanti para discutir los estudios ambientales relacionados con el proyecto de cobre Quebradona.
¿Qué posición tiene Támesis frente a la minería metálica en su territorio?
La posición expresada por el Concejo es de rechazo a la minería metálica. Lina María Velásquez afirmó que los 11 concejales y las 48 juntas de acción comunal del municipio no quieren este tipo de actividad en el territorio.
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