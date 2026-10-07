Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona

No hubo respuesta, o mejor, rechazaron en el Concejo de Támesis los intentos de acercamiento y diálogo de la empresa AngloGold Ashanti para socializar la exploración y los supuestos beneficios de la actividad minera en ese municipio del Suroeste de Antioquia.

En un oficio por escrito, la corporación respondió a la minera de cobre declinando la invitación a la reunión “de diálogo institucional propuesto por la compañía para discutir sus estudios ambientales”.

A través de un contundente comunicado, estableció que esta actividad es incompatible con la protección de los recursos hídricos y el desarrollo sostenible de la región.

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Según el Concejo, los proyectos mineros a gran escala en la subregión no guardan coherencia con el modelo de desarrollo sostenible ni con la preservación del patrimonio natural de la comunidad.

El proceso técnico del proyecto minero Quebradona (de AngloGold Ashanti) en Jericó, Suroeste de Antioquia, se basa en una operación de minería subterránea altamente tecnificada para extraer concentrado de cobre, oro y plata.

Esa multinacional asegura que cuenta con un “documento técnico multidisciplinario, riguroso y científico que se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente, con el objetivo de obtener una licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental”.