Hombre fue capturado en aeropuerto de Cartagena con ardillas en sus genitales: las había sedado y una no sobrevivió

En un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, las autoridades capturaron en flagrancia a un ciudadano colombiano que pretendía sacar del país dos ardillas coloradas ocultas en sus genitales.

El sujeto capturado es un hombre de 25 años oriundo de Chimichagua, Cesar, y tenía como destino final República Dominicana. Para evitar que los animales emitieran ruidos y fueran detectados durante los controles de seguridad, presuntamente les suministró sustancias narcóticas para mantenerlos sedados.

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Los animales estaban confinados en una bolsa de tela con pequeñas perforaciones, un método que redujo de manera crítica sus niveles de oxígeno y comprometió gravemente su bienestar.