“Es mi decisión”: así respondió Luisa Fernanda W a las críticas por borrarse los tatuajes.

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W respondió a las críticas que recibió en redes sociales luego de revelar que comenzó un proceso para borrarse varios de sus tatuajes. La creadora de contenido, que suma más de 18,5 millones de seguidores en Instagram, explicó días atrás que tomó la decisión porque muchos de sus tatuajes fueron hechos por impulso y emociones del momento que hoy no la identifican.
Tras sus declaraciones, usuarios en redes sociales, especialmente en Tiktok, criticaron las razones con las que justificó iniciar el procedimiento con comentarios ofensivos hacia las decisiones de su vida personal. Frente a eso, la influencer publicó un video aclarando varios puntos de los comentarios que recibió.
“Yo sabía que cuando empezara a contarles mi proceso de que me quería borrar la mayoría de mis tatuajes iba a recibir todo tipo de comentarios, pero es que de verdad yo me quedo sorprendida de cómo las personas a veces critican el proceso de otras.”, afirmó.
Entérese: Luisa Fernanda W se está borrando los tatuajes, le contamos como es el proceso