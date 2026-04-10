Malos tratos, persecución y otras denuncias contra Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional

Varios funcionarios han reportado casos de presunto acoso laboral por parte de la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León. Estos incluyen denuncias de supuesta persecución contra las mujeres, contra la comunidad LGBTIQ+. La información revelada por Caracol Radio indicó que también habría despidos a personas mayores bajo una narrativa de contratar personal más joven para asumir las nuevas tecnologías del proceso de fabricación de las libretas de los pasaportes. En otras palabras, varios trabajadores le contaron a ese medio que han salido de la entidad, al parecer, por ser mayores. No se estaría teniendo en cuenta su experiencia en la Imprenta, y se les estaría reemplazando por jóvenes que tendrían mayor facilidad para manejar las máquinas para la personalización de pasaportes. Lea también: Procuraduría pide suspender el nuevo modelo de pasaportes por presuntas irregularidades Estas fueron enviadas por Portugal en medio del contrato de cooperación internacional que con el gobierno de Colombia. Porque, como se viene contando, la Imprenta Nacional será la nueva encargada de fabricar estos documentos tras la pelea de años entre el presidente Gustavo Petro y la firma Thomas Greg & Sons, que se había encargado de ese contrato por varias administraciones. Otro caso sería el de una presunta retención ilegal de personal después de la publicación del decreto que convoca a la consulta popular en el Diario Oficial, que está siendo investigado desde junio del 2025. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya conocen las denuncias; las entidades están pendientes tras esa presunta retención de cinco trabajadores el 13 de junio de 2025, por una presunta orden de la gerente Viviana León, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dice el sindicato?

Néstor Bojacá, presidente del sindicato de trabajadores de la Imprenta Nacional, Sitraintental, contó a la emisora que los presuntos casos de acoso por parte de León se estarían presentando desde 2024. Bojacá dijo que estos años han avanzado entre persecución sindical, malos tratos y señalamientos por parte de León: “Es una persona privilegiada, tiene carta blanca del presidente para poder maltratar y desconocer derechos en los que ha trabajado el sindicato desde 1935″, dijo. Y agregó que “es la primera vez que se desconocen los derechos laborales con despidos a personas mayores, sin tener en cuenta que llevan años y la experiencia, con la excusa de poner a gente más joven y poder controlarlos”.

¿Qué dicen las entidades encargadas de investigar?

Desde junio de 2025, el Ministerio del Trabajo inició dos averiguaciones preliminares contra León por presunta violación de la convención colectiva y por conductas atentatorias contra la libertad del sindicato. La Procuraduría también ha investigado a León por cuenta de presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de los pasaportes. En su momento, el Ministerio Público la investigó a ella y a la canciller Rosa Villavicencio: “Se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia”, declaró la Procuraduría. Según el ente, ante las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Lea también: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Las denuncias llegan en momento de crisis por fabricación de pasaportes

Por cuenta de ese mismo convenio, la Contraloría General encendió las alarmas y emitió una alerta de control interno ante el “inminente riesgo de incumplimiento” en la prestación del servicio. Justo en estos días, una falla en la plataforma SITAC —el sistema con el que se gestionan los trámites de pasaportes— desató una cadena de revisiones y cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio en el país. Tras la caída del sistema, que dejó a cientos de ciudadanos sin posibilidad de agendar citas o reclamar su documento durante más de dos días, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para indagar qué ocurrió. La inspección se centró en el estado tecnológico de la entidad, con especial énfasis en SITAC: su desarrollo, mantenimiento y condiciones de operación.

En esa revisión, el ente de control detectó fallas importantes, particularmente en la actualización y fortalecimiento del sistema, lo que habría afectado tanto los procesos internos como la atención al público. Además, se señaló que la plataforma ha sido blanco reciente de ataques cibernéticos, lo que agravó la interrupción del servicio y el suministro de libretas. Las dudas no se limitan al aspecto técnico. La Procuraduría también puso la lupa sobre el contrato destinado a mejorar la plataforma, al advertir posibles irregularidades en su adjudicación, ejecución y prórrogas, así como cuestionamientos sobre la capacidad del contratista y la respuesta del Ministerio frente a incumplimientos. Persiste la incertidumbre sobre las causas de la falla y si estas están relacionadas con el nuevo modelo de expedición que empezó a regir desde abril, con el que el Gobierno prometía agilizar el proceso al asumir directamente la producción del documento.

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