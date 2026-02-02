Licencia por muerte de mascota en Colombia: guía completa de requisitos y cómo solicitarla

La pérdida de un animal de compañía ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un tema de relevancia jurídica en Colombia. Tras un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el país ha dado un paso significativo en el reconocimiento de la “familia multiespecie”, validando el derecho de los trabajadores a gozar de un espacio para el duelo ante la muerte de sus mascotas bajo ciertas condiciones específicas. Lea también: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia Aunque por ahora, el permiso por muerte de mascota no es una obligación general para todos los empleadores del país, una sentencia de este alto tribunal considera esta posibilidad como un beneficio extralegal. Según la sentencia SL2375-2025 de la Sala Laboral de la Corte Suprema, este derecho es exigible cuando ha sido pactado previamente en acuerdos colectivos, convenciones sindicales, laudos arbitrales o si está contemplado en el reglamento interno de la empresa.

¿Qué requisitos debe cumplir un empleado para solicitar la licencia por fallecimiento de su mascota?

Teniendo en cuenta la condición mencionada sobre la existencia de un acuerdo colectivo, otros requisitos que debe cumplir el empleado para solicitar este tipo de licencias es la inscripción del animal o un registro formal ante la empresa. El animal debe ser doméstico, pues quedan excluidas de esta novedad las especies silvestres, animales bravíos, especies exóticas invasoras o de tenencia prohibida por la ley.

Este tipo de permisos solo aplica si la mascota no tiene propósitos de explotación económica o comercial y se debe demostrar que el trabajador convivió con el animal por un periodo no menor a seis meses, pues este beneficio se fundamenta en la existencia de un lazo emocional profundo, reconociendo al animal como un miembro del hogar. Cabe aclarar que acorde a la sentencia y a la iniciativa de ley, en caso de tener dos mascotas, el empleado debe a uno de los animales para registrarlo ante la empresa, ya que el beneficio validado judicialmente se limita a la mascota debidamente inscrita o registrada con anterioridad al fallecimiento.

Paso a paso para solicitar la licencia

En caso de que la empresa cuente con este beneficio, la Corte sugiere implementar el siguiente procedimiento para que se hagan efectivas estas licencias. El primero es la verificación de la normativa, pues se debe consultar el reglamento interno de trabajo o los acuerdos sindicales de la empresa para confirmar la existencia de esta cláusula extralegal. El segundo es que el empleado se asegure de haber formalizado el registro de la mascota ante el área de Talento Humano antes de que ocurra cualquier eventualidad, adjuntando la información que la compañía requiera.

Ante el fallecimiento del animal, el trabajador debe informar oportunamente al empleador o al área administrativa siguiendo los canales oficiales de la compañía. Es obligatorio presentar una certificación veterinaria que acredite formalmente la muerte del animal. Algunos acuerdos pueden requerir adicionalmente el carné con el esquema de vacunación completo.

¿Qué falta para que este beneficio extralegal se convierta en ley?

Mientras la Corte Suprema sienta precedentes judiciales analizando un caso y poniendo sobre la mesa la posibilidad de dar un día hábil remunerado a quienes sufren la pérdida de su mascota, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca modificar el Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta normativa es la que establece las obligaciones especiales del empleador como remuneración, primas, licencias, permisos y licencias de luto. La iniciativa pretende convertir la licencia en una obligación legal para todos los contratos, otorgando un día de permiso remunerado por la muerte de perros o gatos, con un límite de uso de una vez por año fiscal. Por el momento, el proyecto sólo ha superado el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Siga leyendo: Propuesta de reforma busca que alcaldes, fiscales y procuradores no puedan hacer “trampolín” a la Presidencia, ¿en qué consiste? Bloque de preguntas y respuestas