Licencia por muerte de mascota en Colombia: guía completa de requisitos y cómo solicitarla

La pérdida de un animal de compañía ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un tema de relevancia jurídica en Colombia.
Tras un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el país ha dado un paso significativo en el reconocimiento de la “familia multiespecie”, validando el derecho de los trabajadores a gozar de un espacio para el duelo ante la muerte de sus mascotas bajo ciertas condiciones específicas.
Lea también: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia
Aunque por ahora, el permiso por muerte de mascota no es una obligación general para todos los empleadores del país, una sentencia de este alto tribunal considera esta posibilidad como un beneficio extralegal.
Según la sentencia SL2375-2025 de la Sala Laboral de la Corte Suprema, este derecho es exigible cuando ha sido pactado previamente en acuerdos colectivos, convenciones sindicales, laudos arbitrales o si está contemplado en el reglamento interno de la empresa.