Murió Catherine O´Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

La actriz y guionista canadiense Catherine O’Hara murió este viernes 30 de enero. La noticia de su fallecimiento fue revelada por TMZ y confirmada por su agente al medio especializado en entretenimiento Variety. O’Hara, uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, falleció a los 71 años.
Lea: Susan Sarandon será homenajeada en los premios Goya
Según Variety, la actriz murió en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad. Los motivos de su fallecimiento aún no han sido revelados.
O’Hara, ganadora de un Globo de Oro y un Emmy, interpretó a la mamá de Kevin en la reconocida película navideña Mi pequeño angelito y también fue Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela estrenada en 2024.