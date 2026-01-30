Murió Catherine O´Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

La actriz y guionista canadiense Catherine O’Hara murió este viernes 30 de enero. La noticia de su fallecimiento fue revelada por TMZ y confirmada por su agente al medio especializado en entretenimiento Variety. O’Hara, uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, falleció a los 71 años. Lea: Susan Sarandon será homenajeada en los premios Goya Según Variety, la actriz murió en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad. Los motivos de su fallecimiento aún no han sido revelados. O’Hara, ganadora de un Globo de Oro y un Emmy, interpretó a la mamá de Kevin en la reconocida película navideña Mi pequeño angelito y también fue Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela estrenada en 2024.

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá. Fue en la década de los setenta, y en su ciudad natal, cuando comenzó su carrera como actriz en el teatro. Luego hizo parte del elenco del programa televisivo de comedia Second City Television, por el que ganó su primer Emmy, y después fue actriz suplente del reconocido programa estadounidense Saturday Night Live. En 1980 llegó a la gran pantalla con la película Double Negative y, desde entonces, participó en cintas como After Hours y Heartburn, de Martin Scorsese, y Beetlejuice, de Tim Burton. Una de las películas más taquilleras en las que participó fue Mi pobre angelito 1 y 2, estrenadas ambas en la década de los noventa. A pesar de que nunca le puso pausa a su carrera, O’Hara tuvo un resurgimiento profesional hace diez años con el estreno de la serie Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, la madre de una adinerada familia que pierde toda su fortuna y decide mudarse a un pequeño pueblo de Canadá para comenzar de cero. Ese papel le dio a Catherine su segundo Emmy y su único Globo de Oro, y también la impulsó a formar parte de algunas de las producciones más exitosas de los últimos años, como The Last of Us y The Studio.