Mataron dentro de un carro a alias Mono Arley, histórico cabecilla de la banda El Ajizal, de Itagüí

Estrellado a pocos metros de una virgen quedó el carro en el que se transportaba Arley Horacio Espinal Patiño, alias Mono Arley, luego de que este hombre fuera baleado en múltiples oportunidades por sicarios que lo abordaron cuando transitaba por el barrio La Hortensia, de Itagüí. El fallecido es recordado por ser uno de los históricos cabecillas de la banda El Ajizal, al menos hasta su captura en 2013.
El crimen de Espinal Patiño ocurrió a las 11:27 de la noche del domingo en la calle 81 con la carrera 54, cuando se movilizaba en su vehículo particular y desde una motocicleta y un carro le comenzaron a disparar al asiento del conductor en la cabeza. Inconsciente por los disparos, estrelló su carro a pocos metros de donde había una virgen. Tras el choque, un sicario se acerca hacia el puesto y lo remata, provocándole la muerte en el sitio.
“Eso se escuchó una balacera muy fuerte, de muchos disparos, y cuando nos dimos cuenta, el carro se había chocado ahí, en la virgen. Los de las motos escaparon de una”, relató una persona que tuvo conocimiento de este ataque que le provocó la muerte a uno de los hombres más reconocidos del mundo criminal de la década pasada en Itagüí.