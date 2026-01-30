La historia del colombiano detenido en avión de EE. UU.: “fue una crisis de salud mental”

Eduardo José Restrepo Caballero es un barranquillero que, para celebrar su cumpleaños, inició un viaje familiar de 10 días a Estados Unidos, sin embargo, este terminó en un incidente legal. Su familia hace un llamado especial para que se aclare toda la situación. La compleja situación de este colombiano de 27 años comenzó el pasado 21 de enero cuando fueron inadmitidos en Miami, Florida. Según explicó Roxana Restrepo, su hermana, en una entrevista para Noticias Caracol, “al llegar al aeropuerto empieza a presentar niveles muy elevados de ansiedad y de estrés”, por lo que los agentes migratorios, al ver que estaba teniendo “un episodio súbito de salud mental”, deciden regresarlo a Colombia. Lea también | De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU. Debido a este escenario, Eduardo José tuvo que esperar que transcurriera la noche para regresar a Colombia en un vuelo de deportación que estaba programado para el día siguiente.

En el momento del vuelo, mientras la aeronave carreteaba por la pista, Restrepo Caballero ingresó a uno de los baños y presuntamente destruyó paneles de las paredes, el techo y el piso, además de esparcir un líquido desconocido. Estas acciones, al parecer, obligaron al piloto a regresar a la puerta de embarque, donde el joven fue entregado a la policía, mientras que los demás pasajeros debieron ser evacuados para reprogramar el vuelo. Los daños materiales fueron estimados por las autoridades en unos 10.000 dólares.

Por esas presuntas acciones, el hombre de 27 años enfrenta cargos estatales menores en La Florida y permanece bajo custodia en el centro de control migratorio de Miami mientras se define su situación. Sobre este estatus legal, su hermana Roxana declaró ante el medio citado que espera que se considere el contexto de salud mental de su hermano, pues subrayó que entre la noche que pasó entre la inadmisión y el vuelo de regreso, Eduardo José “pasa una noche entera en la que él no duerme y está solo pasando frío; situación que exacerba todos los síntomas de miedo y ansiedad que venía presentando”. Roxana ha descrito a su hermano como un “académico brillante”, pues es “graduado de filosofía y derecho de la Universidad del Rosario con becas por méritos y honores”. Siga leyendo: Familia colombiana denunció a estrella del PSG por presunta trata de personas y acoso laboral De acuerdo con informes, un pasajero que presenció el estado de Restrepo Caballero declaró que él se veía bajo mucho estrés y con la “mirada ida” y aclaró que en ningún momento hubo violencia física contra la tripulación o los oficiales.

