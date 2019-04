En Bojayá y el Atrato la guerra no cesa, se agudiza

“Después de la salida de las Farc no ha habido una suficiente protección del territorio por parte del Estado. No ha llegado la presencia a nivel de seguridad y la falta de la acción social en las comunidades las hace vulnerables”, manifestó monseñor Barreto.

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, expresó a EL COLOMBIANO que las tropas que dirige tienen presencia en el Atrato y Bojayá para brindar protección a las comunidades. El alto mando militar indicó que desde hace varias semanas, la Brigada 15 ha realizado operaciones sostenidas contra el Clan del Golfo y el Eln y, en el 2019, se han presentado ocho combates, han incautado 25 armas y capturado 48 personas.

“Hacemos un control militar del área para decirle al Estado que haga un control institucional. Evitamos que ninguno de los Grupos Armados Organizados (GAO) tenga el control de la zona. Necesitamos que el Estado empiece a ingresar con vías, con educación y con salud en el norte del Chocó”, dijo Ramírez.

El general explicó porqué se ha recrudecido el conflicto en esta zona, y dijo que hace parte de lo que ellos han denominado el corredor del crimen porque “el 45 por ciento de la coca sembrada en Colombia está allí, y en ese espacio hay más del 60 por ciento de la minería ilegal. Por esto, los GAO están luchando por el control de esa renta ilegal”.

El general Ramírez concluye que mientras no se acaben las economías ilícitas, no acabará el problema, y los grupos ilegales “lo único que harán es cambiar de nombre”, pero no de acciones contra la población civil que hoy mantienen en vilo a las comunidades del Chocó y que no quieren más el horror de la guerra.