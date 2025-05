“Pepe” Mujica y Colombia: defendió el proceso de paz de Santos y aconsejó a Petro: “nunca caiga en el autoritarismo”

No era cualquier exguerrillero y expresidente. El uruguayo José ‘Pepe’ Mujica era un político de referencia no solo en la izquierda latinoamericana, sino del mundo entero , que tuvo una relación especialmente cercana con Colombia. Sobre todo con los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos y más reciente con el presidente Gustavo Petro .

“Colombia tiene gigantescos recursos, pero lo que más necesita es paz. Colombia tiene hambre acumulada de paz. Si logra que ese país entre a caminar conviviendo sin violencia, eso ya es un triunfo gigantesco. La política, en el caso de Colombia, tiene este destino en lo inmediato: transformar los enemigos en adversarios, que no es lo mismo. Si lo logra habrá triunfado”, dijo en una entrevista con CNN.



Recientemente, además, cuando Petro lo visitó a finales de 2024 en Uruguay para hacerle un homenaje, Mujica le dijo: “No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y de guerra también han generado una cultura de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad”.

Puede leer: El conmovedor mensaje, en tono de despedida, de José ‘Pepe’ Mujica: “Estoy muy cerca de emprender la retirada de la que no se vuelve”