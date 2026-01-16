Ellos eran la pareja de adultos mayores que fue víctima de aparatoso choque múltiple en Bogotá

El impacto del choque quedó reflejado en cómo quedaron los carros involucrados. Dos vehículos, una camioneta y un automóvil, y una moto quedaron destruidos tras el golpe múltiple. Otra camioneta también sufrió daños colaterales por el accidente.
La escena impactó y congestionó la avenida carrera 68 con calle 72 entre las localidades de Engativá y Barrios Unidos, en Bogotá. Decenas de conductores detuvieron sus carros y los peatones corrieron a ver lo que había ocurrido y a socorrer a quienes podían. Eran las 2:53 de la tarde de este jueves e inicialmente se pensó en que lo ocurrido solo había sido producto del choque múltiple.