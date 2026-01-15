Videos | Así ocurrieron los desmanes que obligaron a terminar anticipadamente el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

En el recinto todo eran emociones a ritmo de la música. Afuera, disturbios y escándalo. Así puede resumirse el cierre del homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena, de Bogotá, que fue pensado como un acto para recordar la carrera del artista, pero que terminó anticipadamente por la inconformidad de más de 4 mil seguidores que no pudieron entrar al acto de despedida.
El evento, en el que los exponentes de la música popular rindieron tributo a uno de los colegas más queridos de la industria, fue planeado para llevarse a cabo en dos momentos para que todos los seguidores de Jiménez que llegaron a la arena pudieran ingresar.