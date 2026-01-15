Videos | Así ocurrieron los desmanes que obligaron a terminar anticipadamente el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

En el recinto todo eran emociones a ritmo de la música. Afuera, disturbios y escándalo. Así puede resumirse el cierre del homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena, de Bogotá, que fue pensado como un acto para recordar la carrera del artista, pero que terminó anticipadamente por la inconformidad de más de 4 mil seguidores que no pudieron entrar al acto de despedida. Lea aquí: Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte El evento, en el que los exponentes de la música popular rindieron tributo a uno de los colegas más queridos de la industria, fue planeado para llevarse a cabo en dos momentos para que todos los seguidores de Jiménez que llegaron a la arena pudieran ingresar.

El primer bloque del evento entre el mediodía y las 4:00 de la tarde transcurrió con normalidad, pero en la segunda parte, que inicialmente se iba a extender hasta las 10:00 de la noche, apareció el caos y el descontento de quienes esperan entrar. Siga leyendo: “Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá señala fallas en el aeropuerto de Paipa tras la muerte de Yeison Jiménez Y es que el aforo del escenario se redujo considerablemente por el espacio asignado a los féretros, las familias de los fallecidos en el accidente aéreo el pasado sábado, 10 de enero, y los invitados especiales, por lo que solo las graderías quedaron disponibles para el acceso al público. Y, además, para el segundo bloque del homenaje, se limitó aún más el ingreso, por lo que los miles de seguidores que se quedaron fuera –algunos ya pasados de tragos– intentaron entrar a la fuerza generando los disturbios.

Los seguidores, a las afueras, intentaron evadir los filtros de seguridad, otros increparon a la logística por haber comprado boletas –cayendo en estafas porque el evento era gratuito–, y unos más, pasados de tragos, se fueron a los golpes. La situación se salió de control por lo que funcionarios de la Alcaldía y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO (antiguo ESMAD), tuvieron que intervenir con medidas disuasorias para dispersar a la gente y recuperar la normalidad en el lugar.

Más de cuatro mil personas no pudieron entrar al Movistar Arena para el homenaje a Yeison Jiménez. FOTO: Colprensa

Ante la situación, la logística en común acuerdo con la Alcaldía de la capital, decidieron terminar anticipadamente el evento, por eso, sobre las 8:00 de la noche comenzaron a aparecer mensajes de evacuación en las pantallas del Movistar Arena. Le puede interesar: Rebote, fractura de la cola y explosiones: los detalles del siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

“Dados los desmanes y la aglomeración que se vivió en los filtros de ingreso al evento, se dispuso que el evento fuera hasta las 8:00 de la noche”, aseguró el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó, por su parte, que el distrito fue informado de la petición para hacer el homenaje y que una vez se produjeron los disturbios se acompañó a la UNDMO para controlar la situación. “Entendemos que hubo una distribución de entradas que eran insuficientes para quienes querían entrar y eso generó los disturbios. Estuvo presente la Policía, los gestores, la UNDMO, ya hubo la necesidad que actuar simplemente para dispersar por posibles desmanes que estaban ocurriendo”, explicó el alcalde en una rueda de prensa.