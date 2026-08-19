Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Alcalde Eder confirma que en Cali faltan 9 personas por encontrar bajo los escombros

Entre las autoridades hicieron la depuración de las personas que fueron reportadas como desaparecidas inicialmente. Hay tres puntos identificados para la búsqueda.

  • Alejandro Eder confirmó que tras una depuración en las listas, faltan 9 personas por hallar bajo los escombros. Fotos: Getty Images y Colprensa
    Alejandro Eder confirmó que tras una depuración en las listas, faltan 9 personas por hallar bajo los escombros. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras una semana de ocurrido el terremoto de magnitud 7,4, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que quedan nueve personas atrapadas bajo los escombros, pues la lista de desaparecidos fue depurada en conjunto con diferentes autoridades.

Así lo expresó el mandatario de la capital caleña en entrevista con Blu Radio, resaltando que, aunque inicialmente se reportó un número mayor de desaparecidos, en un trabajo conjunto entre la Cruz Roja, la oficina de gestión del riesgo y las autoridades locales, se cruzaron los reportes de llamadas iniciales con los listados de personas fallecidas, heridas o que ya habían aparecido sanas y salvas.

Las 9 víctimas se encuentran localizadas en tres edificaciones colapsadas en las cuales los equipos de socorro continúan trabajando a toda marcha. “No hay que olvidar, cada cada una de estas personas es una vida, cada una de estas personas es un hijo o es un hermano, una hermana, y estamos eso sí, priorizando, la recuperación de estas personas y no pararemos hasta que todas se recuperen”.

Lea también: Alcalde Eder confirmó que en Cali hay 8 puntos donde podría haber sobrevivientes

Eder aclaró que se espera que entre hoy miércoles, 19 de agosto, y mañana jueves, sean rescatadas estas personas. “Ahí seguimos trabajando y no nos iremos hasta que recuperemos a todo el mundo. Yo espero que sea hoy; si no es hoy, pues entonces espero que sea mañana, pero estamos trabajando a toda velocidad”, agregó el mandatario ante el medio mencionado.

El alcalde reconoció que la posibilidad de encontrarlos con vida en este punto es “altamente improbable”, pero los rescatistas mantienen viva la fe debido a precedentes en otras tragedias mundiales donde se han rescatado sobrevivientes hasta 9 o 10 días después del colapso.

Para su recuperación, el mandatario ha priorizado que las labores de rescate no solo se realicen a la mayor velocidad posible, sino bajo un enfoque estricto de respeto y dignidad hacia las víctimas y sus seres queridos, implicando que con este enfoque se apliquen metodologías minuciosas y cuidadas de remoción de estructuras.

De igual manera, para darle espacio a los rescatistas, en la capital del Valle se decretó el “Pico y Placa Solidario” que es una restricción temporal con el fin de mantener las calles desocupadas y despejadas y así los vehículos de emergencia pueden movilizarse a través de la ciudad con la mayor rapidez, fluidez y seguridad posible.

Siga leyendo: Diana fue encontrada con vida entre los escombros “a punta de oído”; así narró el alcalde de Cali el conmovedor rescate

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuántas personas siguen atrapadas bajo los escombros en Cali tras el terremoto?
Nueve personas permanecen atrapadas bajo los escombros, según confirmó el alcalde Alejandro Eder. Los afectados están ubicados en tres edificaciones que colapsaron y donde los equipos de socorro continúan realizando labores de rescate.
¿Cómo se confirmó que solo quedan nueve personas desaparecidas tras el terremoto?
La cifra fue depurada mediante un cruce de información entre la Cruz Roja, la oficina de gestión del riesgo y las autoridades locales. Se verificaron reportes de llamadas iniciales y se contrastaron con registros de fallecidos, heridos y personas localizadas.
¿Qué es el Pico y Placa Solidario decretado en Cali por el terremoto?
Es una restricción temporal de movilidad implementada para mantener despejadas las calles y facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia. La medida busca que los equipos de rescate puedan movilizarse con mayor rapidez, fluidez y seguridad.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos