Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Alcalde Eder confirmó que en Cali hay 8 puntos donde podría haber sobrevivientes

El alcalde Alejandro Eder confirmó las edificaciones donde hay mayor probabilidad de hallar personas con vida. En algunos se han escuchado voces.

  • El alcalde Alejandro Eder pidió orden y silencio para poder hallar en estas 24 horas al mayor número posible de sobrevivientes. Fotos: Julio herrera y Colprensa
    El alcalde Alejandro Eder pidió orden y silencio para poder hallar en estas 24 horas al mayor número posible de sobrevivientes. Fotos: Julio herrera y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

Tras 48 horas de haber ocurrido el terremoto de 7,4 que devastó a gran parte del suroccidente de Colombia, en Cali, una de las zonas más críticas, el alcalde Alejandro Eder confirmó que hay 8 puntos en la ciudad donde hay una mayor posibilidad de encontrar personas con vida.

Así lo reconoció el mandatario caleño en conversación con Blu Radio, donde dio detalles de las labores de rescate que se han adelantado en las calles de la capital vallecaucana. Ante este medio destacó los rescates que se dieron en la Torre Limonar.

Entérese: El país araña la tierra buscando víctimas del terremoto: 380 municipios están afectados

El mandatario sostuvo que las primeras 72 horas luego de un terremoto son las más críticas, y teniendo en cuenta que ya han pasado 48, pues el sismo fue a las 7:34 del lunes 10 de agosto, se están intensificando las labores de rescate de sobrevivientes.

En medio de la búsqueda, Eder confirmó que hay 8 puntos identificados donde podrían haber sobrevivientes. “Estos ocho puntos son donde estimamos que hay mayor probabilidad de vida”.

Igualmente, de esos lugares subrayó que “hay cuatro puntos donde hay contacto con personas que están atrapadas”. En estas edificaciones colapsadas, las personas ya han respondido al llamado de los rescatistas.

El mandatario resaltó que para identificar a posibles sobrevivientes se ha hecho “a punta de oído”, pero además se han usado radares que detectan el calor humano y micrófonos.

Lea también: ¡Vida bajo los escombros! Tras el colapso de un edificio, rescatan a una madre y su bebé en Cali

El pedido del alcalde Eder para rescatar al mayor número de personas posibles

Ante el medio radial, el alcalde Eder reiteró que en las 24 horas críticas siguientes lo que más se requiere es orden. “Necesitamos el espacio, necesitamos el silencio, necesitamos que los caleños y las caleñas hoy se queden en la casa”, resaltó el mandatario.

También solicitó que, debido a que hay un perímetro marcado con las 8 edificaciones donde podrían haber sobrevivientes, los voluntarios lleguen de forma ordenada por fuera de este, pues se necesita organización, espacio para los rescatistas y silencio.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En la capital vallecaucana, Eder confirmó que hay más de 700 personas enfocadas en las labores de búsqueda; asimismo, ya se han logrado 75 rescates y se espera que en las últimas horas aumente la cifra. Hay alrededor de 240 personas reportadas como desaparecidas.

Siga leyendo: Ya están en Cali los Topos Azteca para apoyar labores de rescate

Preguntas y respuestas

¿Cuántos puntos de Cali tienen mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes tras el terremoto?
El alcalde Alejandro Eder confirmó que hay ocho puntos en Cali donde los equipos de rescate estiman que existe una mayor probabilidad de encontrar personas con vida entre las edificaciones colapsadas.
¿Cómo están buscando sobrevivientes entre las estructuras colapsadas en Cali?
Los rescatistas utilizan diferentes métodos para detectar posibles sobrevivientes, entre ellos la escucha directa, radares capaces de detectar calor humano y micrófonos. Estas herramientas permiten identificar señales de vida entre los escombros.
¿Por qué el alcalde de Cali pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas?
Alejandro Eder pidió a los caleños permanecer en sus casas para garantizar orden, silencio y espacio para los equipos de rescate. También solicitó que los voluntarios se ubiquen de manera organizada fuera del perímetro establecido alrededor de las ocho edificaciones.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos