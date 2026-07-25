Estos fueron los 10 “osos” más grandes de Petro a nivel internacional

La imagen del presidente Gustavo Petro generó polémica en el exterior en diferentes ocasiones. A pesar de que quiso proyectarse como un “líder mundial”, su propósito se vio opacado por los episodios en los que no se comportó a la altura. Cómo olvidar cuando, casi a las 4:00 de la madrugada, generó una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos, que casi le cuesta a Colombia las relaciones con ese país. Todo por un trino publicado desde su cuenta personal de la red social X. O cuando incitó a los militares norteamericanos a desobedecer al presidente Donald Trump desde las calles de Nueva York, por lo que le quitaron la visa y lo metieron a la lista Clinton. Le puede interesar: Exclusivo | Estas son las 16 “chambonadas” que deja el gobierno Petro Y, en un funeral de un líder político de ese país, terminaron pidiéndole que dejara el micrófono después de extenderse más de lo debido. Pero los “osos” o vergüenzas no fueron solo con los gringos. También hubo desplantes a los que, se supone, eran sus aliados, como los gobiernos de Lula Da Silva y Gabriel Boric en Brasil y Chile, respectivamente. En América Latina desconoció elecciones legítimas y legitimó las fraudulentas, según cómo le cayeran los ganadores. A su vez, intentó llevar símbolos de una guerrilla extinta a un expresidente que estaba en sus últimos meses de vida. En escenarios multilaterales, fuera la ONU o alguna cumbre internacional, divagó en sus discursos al punto de mezclar, en uno de ellos, a la situación de Gaza, el cambio climático y Adolf Hitler. Los viajes internacionales del presidente también incluyeron “aventuras” como el gasto de $200.000 pesos en el club de striptease Ménage en Lisboa, Portugal. De esas “agendas privadas” en las que desapareció más de una vez y de otros supuestos excesos en Europa habló el excanciller Álvaro Leyva a través de sus cartas públicas contra el presidente. En esas misivas también habló de momentos incómodos con mandatarios claves en el escenario global, como el presidente chino Xi Jinping, a quien habría ignorado durante una cena mientras desobedecía instrucciones expresas de la embajada de ese país. Y, en Japón, dio cifras exaggeratedas de la venta de un producto colombiano en una feria. Faltan menos de dos semanas para el fin de su mandato, en la que sumó casi un año por fuera de Colombia. Por eso, EL COLOMBIANO le trae diez veces en las que el presidente Petro “hizo el oso” o se “descachó” en temas de protocolo diplomático o en el manejo de las relaciones con otros países o con sus líderes.

1. El trino y el llamado a la desobediencia en Estados Unidos

Durante su vida política, Petro fue crítico con Estados Unidos. Cuando llegó a la Presidencia estaba el demócrata Joe Biden, con quien tuvo una relación cordial. No por eso dejó de llegar tarde a una recepción que convocó el mandatario en Nueva York en septiembre de 2022. Cuando llegó, Biden ya se había ido; lo pudo ver en la Casa Blanca, en 2023. Con Donald Trump fue muy distinto. El 26 de enero de 2025, a las 3:41 de la madrugada, desautorizó un avión que venía con deportados de ese país. Trump respondió de manera desproporcionada amenazando con aranceles de hasta el 50% y revocando visas de los funcionarios de gobierno. Petro tensó a puntos históricos la relación bilateral. En otro episodio, en las calles de Nueva York, llamó a los militares gringos a desobedecer las órdenes de Trump. Eso le costó su visa e impulsó que lo metieran a la lista Clinton, donde aún está.

2. Cuando habría ignorado al presidente chino, Xi Jinping

Una de las cartas de Leyva menciona que, en una visita de Petro al presidente chino Xi Jinping en octubre de 2023, “guardó absoluto silencio” e ignoró a ese mandatario durante una cena. Petro habría hablado de una de sus obsesiones: el metro de Bogotá. “Había sido usted advertido de que el tema del metro no era un asunto para ser tratado con el jefe de Estado, Xi Jinping. La misma embajada China en Colombia en documento preparatorio de su visita así lo indicaba con total claridad. Sin embargo, usted obsesionado con su postura, terco, inflexible, al no lograr su cometido quedó afectado”, escribió Leyva. En un discurso, Petro se defendió y dijo: “Yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso”. Y añadió que en aquel viaje fue a hacer un “acuerdo de intención” para meter a Colombia en la Ruta de la Seda, pero en la Cancillería liderada por Leyva sabotearon los papeles y eso se redujo a “una alianza estratégica” que “no sirve para nada”.

3. Colección de desplantes en Chile, Brasil y Turquía

En enero de 2023, en una visita de Estado a Chile, Petro “se perdió” y cambió su agenda sin dar detalles. Según Leyva, desde una cena en una noche “perdieron rastro” y, como corroboró este diario con asistentes a esa comida, esa “desaparición” dejó “muchos rumores”. Se defendió diciendo que no fue a los eventos por ir a la tumba del escritor Pablo Neruda. Además, la prensa chilena registró que Petro canceló un desayuno con la familia del expresidente Salvador Allende, a quien admira, y confundió a la escritora Isabel Allende con la verdadera hija del exmandatario, María Isabel Allende. En agosto de 2023 se perdió en Brasil, por lo que no salió en la foto de la Cumbre de la Amazonía, y su vuelo de regreso no salió por un supuesto “mal clima”, pero este estaba despejado. La cereza de este pastel de desplantes es que, según Leyva, una vez programó una llamada con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y lo dejó plantado.

4. Una bandera del M-19 “distinta” que le dio al expresidente Pepe Mujica

En diciembre de 2024, Petro visitó al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, a meses de su muerte, para entregarle la Cruz de Boyacá por su compromiso con la paz y el diálogo. Pero el encuentro se vio manchado porque Petro le mostró una bandera que pretendía ser del grupo guerrillero M-19, al que perteneció. No fue la primera vez durante su Presidencia en que la exhibió con orgullo. Sin embargo, en un video se observa a un Petro perplejo cuando le muestran la bandera a “Pepe” y, pese a tener los mismos colores, no era la del M-19 ni la del movimiento Tupamaros, guerrilla a la que perteneció Mujica. Según le contaron fuentes a EL COLOMBIANO, la molestia de Petro se debió a que le llevaron la bandera equivocada a Mujica. Y fue criticado porque mostró insensibilidad con las víctimas de ese grupo y lo hizo con orgullo, por fuera del país. Le puede interesar: Hasta la espada de Bolívar ya salió en trasteo de Petro en Palacio

5. Su posición ambigua con elecciones

Petro asistió a la posesión presidencial de Daniel Noboa en Ecuador, aunque cuestionó el proceso electoral de ese país, estuvo de acuerdo con la narrativa de “fraude” de la oposición y no lo felicitó por su victoria. De hecho comparó las elecciones con las de Venezuela. Como le dijo una fuente de ese país a este diario, “(Petro) comparó a las elecciones de Noboa con las de Nicolás Maduro (...) por eso el silencio cuando ingresó a la Asamblea”. Paradójicamente, nunca fue capaz de decir que había existido fraude electoral por parte del régimen dictatorial de Maduro en las elecciones de 2024. Las veces que habló de que los comicios “no habían sido libres” echó la culpa a los bloqueos económicos de los gringos, no a las trampas de la dictadura.

6. Carreta en escenarios multilaterales

Leyva mencionó un discurso en Alemania que le generó “gran vergüenza”; dijo a Petro: “Deploró usted la caída del Muro de Berlín, uno de los hechos de mayor trascendencia del siglo XX por ser el símbolo fundamental del triunfo de la democracia en occidente y el paso de mayor importancia hacia la reunificación alemana”. Además, un ministro alemán le habría dicho que “algo le está pasando a su presidente”. Sus discursos en la ONU también incluyeron frases como la de “esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo”, que se volvió objeto de burla, y, en un pronunciamiento en una Cumbre del Clima en Dubái, los ires y venires de su discurso fueron desde hacer un paralelo entre la situación de Gaza y el cambio climático hasta hablar de Adolf Hitler.

7. El funeral del líder político Jesse Jackson

“Como a Petro en misa” podría ser una buena expresión para hablar de cómo le fue al presidente en el funeral del líder político estadounidense Jesse Jackson, cercano a Martin Luther King Jr., en Chicago. Allá coincidió con los expresidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Durante la ceremonia, Petro habló, pero su discurso tuvo varios momentos incómodos, ya que se extendió más allá de lo previsto en el protocolo. Según asistentes y registros del acto, divagó durante más de 17 minutos, más que Kamala Harris, por ejemplo, que habló diez. Durante ese tiempo, dos de los organizadores se acercaron al atril e incluso le tocaron el hombro y la mano para indicarle que debía concluir su intervención. Aun así, el presidente continuó, sin vergüenza.

8. El club de striptease y más “líos” europeos

Según una de las cartas de Leyva, Petro se perdió en un viaje en París, ante lo que dijo que “estaba con su familia”. A su vez, hubo otras “situaciones escandalosas” en Florencia (Italia) en 2022, aunque Leyva no dio detalles. En esa línea habló de un episodio de mediados de enero de 2023 en el que habría cancelado su agenda, que incluía una reunión con el exministro británico Tony Blair. Otra polémica incluyó un gasto de $209 mil, al cambio del momento, en el club de striptease Ménage, en Lisboa, según reveló la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). Petro fue criticado por gastar en la industria de explotación sexual mientras Colombia sufre por ese flagelo, y dijo “algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio”, lo cual aún no ha hecho.

9. En Japón, “millones de toneladas” de lechona

En septiembre de 2025, el presidente divulgó cifras alrededor del éxito en la venta de lechona en el pabellón de Colombia en la Expo Universal Osaka (Japón). “He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón. Nos criticaron su costo, y ¿saben qué? Han entrado 1.300.000 millones de personas al estand (...) El plato más famoso de toda la feria, resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas”, escribió Petro. Por lo absurdo de la cifra, la entonces representante Katherine Miranda expuso que esta equivaldría a “333 mil camiones cargados al máximo (...) si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4000 km”. Realmente, según Procolombia, entidad que manejaba el pabellón, fueron diez toneladas. Le puede interesar: ¿Por qué Petro estuvo remoto en el último Consejo de Ministros y no fue a EE. UU.?

10. Fue a ver al Papa León XIV con la novia

Cuando Petro aterrizó en Italia para visitar al Papa León XIV, ningún funcionario importante de ese Estado fue a recibirlo. Luego, llegó a visitar al Papa a una audiencia privada que no lo fue tanto, ya que llegó con una de sus hijas, algunas de sus nietas y hasta con su pareja sentimental, Vanessa Cortés. Su presencia abrió interrogantes sobre en calidad de qué se encontraba allí acompañando la comitiva del Gobierno, pues, pese a que Petro no está con Verónica Alcocer, aún ejerce como primera dama. Vale recordar que Cortés se hizo conocida porque fue la mujer con la que Petro paseó cogido de la mano en Panamá en junio de 2024, y se hizo millonaria durante el Gobierno; pasó de tener salarios menores a $3 millones a ingresos y bienes por más de $1.200 millones. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)