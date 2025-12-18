Petro dice que exministro Bonilla es “ingenuo” y que no puede afirmar que él y Velasco sean corruptos por caso UNGRD: “no es mi labor”

El presidente Gustavo Petro, se refirió este miércoles al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, al considerar que podrían interferir en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que no es su función determinar si los exfuncionarios son o no corruptos y sostuvo que esa valoración corresponde exclusivamente a la justicia.

Petro explicó que, aunque conoce a Bonilla desde el ámbito académico, no le compete hacer señalamientos penales. “Quiero decir que, sean o no corruptos, esa no es mi labor”. Añadió que Bonilla es “un profesor de universidad”, con doctorado en economía y una marcada dedicación a la teoría económica, pero afirmó también que es “ingenuo”, una condición sobre la cual aseguró haberle advertido en varias ocasiones frente a posibles riesgos de extorsión.

“No me meto en eso”

En su declaración, el presidente insistió en que los hechos deben analizarse desde la investigación judicial y no desde valoraciones políticas. “La extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista”, afirmó, para luego precisar que no entraría a profundizar en ese punto porque hace parte del trabajo de fiscales y jueces. “No me meto en eso porque es el tema de la investigación”, sostuvo, al marcar distancia entre su rol como jefe de Estado y el desarrollo del proceso penal. Petro también hizo referencia a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a quien señaló como una figura central dentro del caso. Según el mandatario, López habría utilizado estructuras que ya existían dentro de la entidad para apropiarse de recursos públicos.