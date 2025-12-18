Petro dice que exministro Bonilla es “ingenuo” y que no puede afirmar que él y Velasco sean corruptos por caso UNGRD: “no es mi labor”

El presidente Gustavo Petro, se refirió este miércoles al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, al considerar que podrían interferir en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que no es su función determinar si los exfuncionarios son o no corruptos y sostuvo que esa valoración corresponde exclusivamente a la justicia.