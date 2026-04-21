Petro difunde video falso manipulado con inteligencia artificial para atacar a Daniel Noboa

La cadena internacional Telemundo desmintió al presidente Gustavo Petro, quien en la mañana de este lunes difundió un video que aparenta ser un fragmento de su noticiero digital, en el que se presentan serias acusaciones contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Sin embargo, el contenido no es auténtico. Telemundo calificó el contenido de “deepfake”, probablemente creado o alterado con herramientas de inteligencia artificial.
En la grabación manipulada aparecen los presentadores Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente, supuestamente informando que el líder criminal William Joffre Alcívar Bautista, conocido como “El Negro Willy”, habría declarado que su organización financió la campaña presidencial de Noboa, quien llegó al poder en 2023.
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Este señalamiento, no obstante, carece de sustento real. En realidad, dicho segmento informativo nunca fue emitido por Noticias Telemundo.