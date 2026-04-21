Petro difunde video falso manipulado con inteligencia artificial para atacar a Daniel Noboa

La cadena internacional Telemundo desmintió al presidente Gustavo Petro, quien en la mañana de este lunes difundió un video que aparenta ser un fragmento de su noticiero digital, en el que se presentan serias acusaciones contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Sin embargo, el contenido no es auténtico. Telemundo calificó el contenido de “deepfake”, probablemente creado o alterado con herramientas de inteligencia artificial. En la grabación manipulada aparecen los presentadores Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente, supuestamente informando que el líder criminal William Joffre Alcívar Bautista, conocido como “El Negro Willy”, habría declarado que su organización financió la campaña presidencial de Noboa, quien llegó al poder en 2023. Lea también: Factcheck: Petro y el tren ‘en China’ con “energías limpias cuánticas” que provocó burlas en redes Este señalamiento, no obstante, carece de sustento real. En realidad, dicho segmento informativo nunca fue emitido por Noticias Telemundo.

La manipulación

El video parte de una transmisión legítima del 23 de marzo, pero ha sido editado para incluir información falsa que no formó parte del contenido original. Además, el material presenta indicios evidentes de manipulación digital. ”Una de ellas es la pantalla detrás de los presentadores donde se aprecia un nombre incorrecto: “Noticias Telefarinoo” en lugar de Noticias Telemundo. Otra señal de manipulación es la voz de la presentadora Claudia de la Fuente, a quien se le escucha hablar con acento español, cuando en realidad la periodista es mexicana”, informó Telemundo. No se pierda: Medicina Legal desmiente a Petro: no hay 27 cuerpos calcinados en frontera con Ecuador El medio dio a conocer que sometió el video a una prueba en la plataforma DeepFake-O-Meter, que detecta videos, imágenes y audios falsos creados con inteligencia artificial, desarrollada por el laboratorio forense de medios de comunicación de la Universidad de Buffalo. El sistema determinó que existe un 99.7% de probabilidad de que el video falso haya sido generado con inteligencia artificial. No es la primera vez que el presidente Petro comparte información falsa o cuestionable. Lea también: Fact check | A Petro le hundieron la reforma a la salud y respondió con siete falsedades Hace varias semanas, en medio de las relaciones tensas entre Colombia y Ecuador, el jefe de Estado denunció que había “27 cuerpos calcinados” por cuenta de bombardeos de ese país en la frontera. Petro dijo en X: “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.