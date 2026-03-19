Medicina Legal desmiente a Petro: no hay 27 cuerpos calcinados en frontera con Ecuador

Pasadas 48 horas desde que el presidente Gustavo Petro denunció que había “27 cuerpos calcinados” por cuenta de bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia, este jueves se pronunció el director del Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, quien negó que exista información alrededor de tal número de víctimas.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de información de 27 personas muertas”, explicó Cortés en diálogo con la emisora La FM, señalando que los cotejos con los que cuentan evidencian la muerte de 14 personas, pero no durante un bombardeo, sino en el marco de una conflagración en un laboratorio para la producción de narcóticos.

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“Tenemos es una relación en el departamento de Nariño (...) en el cual sí tenemos una situación que se presentó: 14 personas que fallecieron en un incendio de un laboratorio. Eso fue hace dos meses. En este momento no tenemos información de que se haya presentado 27 personas fallecidas”, manifestó el director de Medicina Legal.

Según Cortés, esos hechos se remontan a enero pasado, cuando se desató un incendio “posiblemente en un laboratorio de cocaína en el departamento de Nariño”. El saldo fue de 14 víctimas, todas hombres, entre los 20 y 45 años de edad.