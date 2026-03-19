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Medicina Legal desmiente a Petro: no hay 27 cuerpos calcinados en frontera con Ecuador

El director del organismo, Ariel Emilio Cortés, manifestó que no tiene registro de los hechos denunciados por el jefe de Estado. Se refirió a otro caso relacionado con un incendio en Nariño.

  • Cortés (derecha) confirmó que solo hay evidencia de 14 muertos en un incendio en un laboratorio de droga en Nariño, ocurrido meses atrás. FOTO: PRESIDENCIA-MEDICINA LEGAL
    Cortés (derecha) confirmó que solo hay evidencia de 14 muertos en un incendio en un laboratorio de droga en Nariño, ocurrido meses atrás. FOTO: PRESIDENCIA-MEDICINA LEGAL
El Colombiano
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hace 22 minutos
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Pasadas 48 horas desde que el presidente Gustavo Petro denunció que había “27 cuerpos calcinados” por cuenta de bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia, este jueves se pronunció el director del Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, quien negó que exista información alrededor de tal número de víctimas.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de información de 27 personas muertas”, explicó Cortés en diálogo con la emisora La FM, señalando que los cotejos con los que cuentan evidencian la muerte de 14 personas, pero no durante un bombardeo, sino en el marco de una conflagración en un laboratorio para la producción de narcóticos.

Lea también: Narcotráfico, minería ilegal y contrabando: el violento panorama en la frontera que desató la guerra comercial con Ecuador

“Tenemos es una relación en el departamento de Nariño (...) en el cual sí tenemos una situación que se presentó: 14 personas que fallecieron en un incendio de un laboratorio. Eso fue hace dos meses. En este momento no tenemos información de que se haya presentado 27 personas fallecidas”, manifestó el director de Medicina Legal.

Según Cortés, esos hechos se remontan a enero pasado, cuando se desató un incendio “posiblemente en un laboratorio de cocaína en el departamento de Nariño”. El saldo fue de 14 víctimas, todas hombres, entre los 20 y 45 años de edad.

En esa línea, precisó que, por ahora, no hay “casos de bombardeo” o víctimas de tales circunstancias en el departamento de Nariño. “Estamos completamente seguros que fue de un incendio, no de un bombardeo (...) Esa investigación la va a estar realizando y avanzando la Fiscalía General de la Nación”.

El pasado martes, en medio de la tensión con Ecuador, Petro advirtió: “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.

Petro insiste en que bomba en la frontera es de Ecuador

Un artefacto explosivo sin estallar, encontrado del lado colombiano de la frontera, es la nueva manzana de la discordia entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, trenzados en una pugna arancelaria y comercial desde principios del año.

Según el mandatario colombiano, “ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.

En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que le había pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que interfiriera en este nuevo conflicto para desescalarlo.

Al respecto, Daniel Noboa aseguró que su Gobierno solo se ha concentrado en atacar a los delincuentes: tanto los que operan en las calles como quienes “desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para” protegerlos.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, añadió el mandatario vecino.

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