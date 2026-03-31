Factcheck: Petro y el tren ‘en China’ con “energías limpias cuánticas” que provocó burlas en redes

El presidente Gustavo Petro volvió a encender las redes sociales, esta vez no por una reforma ni por un discurso político, sino por un trino en el que convirtió un avance tecnológico puntual en una especie de salto futurista hacia una “humanidad superior”. El problema, la base de su afirmación no solo estaba mal interpretada, sino directamente equivocada. En su mensaje, el mandatario aseguró que “el primer tren del mundo con sistema de navegación cuántica sale a rodar ya en China”. Pero la noticia original, publicada por Infobae, dice algo muy distinto, el ensayo se realizó en el Reino Unido, en un tren de línea principal entre Londres y Welwyn Garden City. No es un detalle menor. Es cambiar por completo el escenario de un desarrollo científico para acomodarlo a una narrativa que no corresponde. Entérese: ¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro?

Pero el desliz geográfico es apenas el comienzo. Lo verdaderamente problemático viene después, cuando Petro da un salto desde la navegación cuántica, un sistema de sensores de alta precisión para ubicar trenes sin GPS, hacia lo que llama “energías limpias cuánticas”. Ahí ya no hay interpretación discutible, hay una mezcla de conceptos que no tienen relación entre sí. Le puede interesar: Medicina Legal desmiente a Petro: no hay 27 cuerpos calcinados en frontera con Ecuador La tecnología de la que habla la noticia no genera energía, no reemplaza fuentes energéticas y no tiene nada que ver con producir electricidad. Se trata, de una herramienta de posicionamiento avanzada, útil en túneles o zonas donde el GPS falla, de acuerdo a lo informado en la nota. Es ingeniería aplicada al transporte, no una revolución energética. Convertir eso en una promesa de transformación económica global basada en “energía cuántica” es, como mínimo, un salto creativo; como máximo, una afirmación sin sustento.

Las “energías limpias cuánticas” no existen. No son una categoría científica, no están en desarrollo como alternativa a la solar o la eólica, y no figuran en ninguna hoja de ruta tecnológica seria. La física cuántica, aunque clave en campos como la computación o la medición de alta precisión, no ha producido, hasta ahora, una forma de generación energética que pueda competir con las renovables conocidas. Conozca: Lo que empezó con Westcol terminó en que Uribe corrigió a Petro por la jornada laboral

La reacción en X no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el trino se llenó de comentarios irónicos, memes y correcciones. Usuarios se burlaron de la confusión entre navegación y energía, mientras otros ironizaban con “Viva el tren cuántico que dejará el excelentísimo gobierno de nuestro líder mundial” o “No sabía que en China había una ciudad llamada Londres”.

También hubo quienes, con un tono más técnico, explicaron el error conceptual, aunque esos hilos quedaron opacados por la avalancha de humor. Entre la pedagogía y la sátira, la conversación terminó inclinándose claramente hacia lo segundo.

El resultado es un caso casi de manual, una noticia real que, al pasar por el filtro de una interpretación apresurada, termina convertida en desinformación. Y en este caso, amplificada desde la cuenta de un jefe de Estado. Más allá del error puntual, se cuestiona la facilidad con la que la desinformación se amplifica y valida en redes sociales. Publicaciones con imprecisiones alcanzan alta interacción sin contraste crítico, reflejando una tendencia a aceptar mensajes más por quien los emite que por su veracidad. Siga leyendo: Líder de la oposición revive trino de Petro tras revelaciones por asesinato de Uribe Turbay Bloque de preguntas y respuestas