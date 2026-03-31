Factcheck: Petro y el tren ‘en China’ con “energías limpias cuánticas” que provocó burlas en redes

El presidente Gustavo Petro volvió a encender las redes sociales, esta vez no por una reforma ni por un discurso político, sino por un trino en el que convirtió un avance tecnológico puntual en una especie de salto futurista hacia una “humanidad superior”. El problema, la base de su afirmación no solo estaba mal interpretada, sino directamente equivocada.
En su mensaje, el mandatario aseguró que “el primer tren del mundo con sistema de navegación cuántica sale a rodar ya en China”. Pero la noticia original, publicada por Infobae, dice algo muy distinto, el ensayo se realizó en el Reino Unido, en un tren de línea principal entre Londres y Welwyn Garden City. No es un detalle menor. Es cambiar por completo el escenario de un desarrollo científico para acomodarlo a una narrativa que no corresponde.
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