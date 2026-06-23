Petro anuncia que “empezará el empalme y su “retirada”, aceptando la victoria de De la Espriella

El mandatario saliente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras los resultados electorales del domingo, en el que aceptó su derrota y anticipó el inicio de la transición de gobierno.
Petro confirmó que iniciará el empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella y adelantó que su salida del poder podría ir acompañada de lo que llamó una “resistencia pacífica”. El saliente mandatario lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que, mezclando referencias históricas, geopolíticas y personales, reconoció los resultados de las elecciones del domingo pasado.