10 claves del discurso de Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia

Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente brinda su discurso de posesión desde un batallón militar. Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez, desde el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Pero minutos después se dirigió hasta el batallón Pichincha, que hace solo unos meses, en abril de este año, sufrió un atentado terroristas que dejó varios heridos; como gesto simbólico, el Presidente quiso hablarle al país desde ese lugar junto a cientos de militares y policías. De hecho, rindió homenaje a los héroes caídos por el conflicto armado.
Durante su discurso, que duró una hora y diecisiete minutos, hizo un extenso repaso de todos los frentes de la democracia, recordó algunas promesas e hizo homenajes. Pero insistió en dos grandes mensajes: gobernará para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él, y entregará el poder en cuatro años “porque son suficientes para cumplir el plan de gobierno” sin promover iniciativas como una Constituyente, como hizo su antecesor Gustavo Petro.