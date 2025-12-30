x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Petro oficializó decreto para desclasificar archivos del extinto DAS, ¿qué contienen estos documentos?

El archivo del DAS contiene 57.425 cajas físicas y 47.829 medios electrónicos y analógicos que serán analizados rigurosamente y dados a conocer a la opinión pública.

  • El mandatario oficializó la firma del decreto para la desclasificación de los archivos del DAS. Foto: Colprensa
    El mandatario oficializó la firma del decreto para la desclasificación de los archivos del DAS. Foto: Colprensa
  • El archivo del DAS ha sido señalado por la JEP como posible material probatorio de alto valor para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Foto: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    El archivo del DAS ha sido señalado por la JEP como posible material probatorio de alto valor para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Foto: ARCHIVO EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente Gustavo Petro oficializó la firma del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual ordena la desclasificación y el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Esta entidad nació el 18 de julio de 1960 y durante 51 años fue la encargada de realizar las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia.

Lea también: La cacería por los archivos secretos del DAS

El Gobierno Nacional argumenta su decisión con el objetivo de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la memoria histórica, especialmente para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En medio del anuncio del decreto, el mandatario ofreció disculpas públicas a las víctimas en nombre del Estado, vinculando la apertura de estos archivos con la lucha contra la impunidad y la garantía de no repetición de crímenes de Estado. En este proceso, La Procuraduría General de la Nación ejercerá una función preventiva vigilando la custodia y depuración.

¿Qué contienen los documentos del DAS desclasificados?

El DAS fue suprimido oficialmente el 31 de octubre de 2011 tras múltiples escándalos de persecución política y seguimientos ilegales, siendo esto un episodio sensible en la historia reciente de Colombia.

De acuerdo con diagnósticos técnicos, el archivo de esta entidad está compuesto por 57.425 cajas físicas y 47.829 medios electrónicos y analógicos, entre los que se encuentran computadores, disquetes, casetes de VHS y discos.

El archivo del DAS ha sido señalado por la JEP como posible material probatorio de alto valor para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Foto: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El archivo del DAS ha sido señalado por la JEP como posible material probatorio de alto valor para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Foto: ARCHIVO EL COLOMBIANO

Los archivos contendrían información crucial sobre patrones de persecución estatal, interceptaciones ilegales y campañas de estigmatización contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales.

También habría documentos sobre actividades de inteligencia interna y externa, así como registros de gastos reservados realizados durante décadas por la entidad.

¿Cuándo y cómo sería el acceso a el material desclasificado del DAS?

A pesar del levantamiento de la reserva, el acceso a la información no será inmediato ni indiscriminado, pues el decreto firmado por el presidente establece un procedimiento técnico riguroso para proteger la seguridad nacional y la integridad de datos personales.

En este proceso, el Archivo General de la Nación (AGN) mantendrá la administración y protección de los documentos originales, encargándose de su foliación, restauración y digitalización completa.

Además, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) será la responsable de adelantar el proceso de anonimización de los datos. Esto asegura que se pueda consultar la información para análisis técnicos y científicos sin identificar a personas cuya integridad deba ser protegida.

Una vez cumplidos estos pasos, la ciudadanía podrá acceder a una versión digital de consulta pública. También, los avances de este proceso deberán informarse semestralmente a través de los portales web oficiales.

Siga leyendo: ¿Cómo será el proceso de desclasificación de archivos del DAS? Hay 57 mil cajas

Este proceso ocurre gracias a las facultades otorgadas por la Ley 1621 de 2013, que permite al presidente desclasificar archivos antes del término de 30 años si es de interés general. Además, el decreto se alinea con órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el DAS y por qué fue cerrado?
El DAS fue la agencia de inteligencia del Estado colombiano durante 51 años. Fue liquidado en 2011 tras escándalos de seguimientos ilegales y persecución política.
¿Los archivos del DAS serán públicos de inmediato?
No. Primero deberán ser organizados, digitalizados y anonimizados para proteger datos sensibles y la seguridad nacional.
¿Quién vigilará el proceso de desclasificación?
La Procuraduría ejercerá control preventivo, mientras el Archivo General de la Nación custodiará los documentos.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida