Capturaron a hombre por el asesinato a golpes de su hijo de nueve meses en la comuna 13 de Medellín

Por esta razón, este padre de familia fue capturado en las últimas horas por parte de la Policía Metropolitana en el barrio Juan XXIII, de la comuna 13 (San Javier), de Medellín, donde residía y la misma zona donde se produjo la agresión en contra del menor recién nacido, la cual llevó a que primero fuera atendido en el principal centro asistencial de esta parte de la ciudad y luego remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde murió.

Cuando la madre de un niño de 9 meses de nacido lo llevó a las urgencias de la Unidad Intermedia de San Javier el pasado 9 de diciembre, aseguró que las lesiones que obligaron a su traslado se debieron a una caída mientras estaba bajo el cuidado de su papá. Sin embargo, las investigaciones dieron cuenta de que estas afectaciones, las cuales le produjeron la muerte al menor dos días después, se generaron por una violenta golpiza, al parecer propinada por su progenitor.

La progenitora del menor lo trasladó a este centro asistencial, argumentando que las lesiones se debieron a una caída que sufrió el menor, luego de caerse de la cama, afectación que lo dejó inconsciente. Al momento de la valoración médica, se encontró que tenía más contusiones en su cuerpo, las cuales no coincidirían con una caída, por lo que pusieron en conocimiento el caso por parte de las autoridades.

Finalmente, cuando falleció, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este menor y dejaron la muerte por establecer, debido a las características de las lesiones. Tras las evaluaciones realizadas por los médicos legistas en Medicina Legal, establecieron que la muerte del bebé estaría relacionada con un asesinato y que las agresiones en contra del menor se producirían de manera sistemática.

Tras conocerse el dictamen forense, la progenitora del menor habría decidido confesar lo ocurrido con este menor ante las autoridades, situación que permitió el avance del proceso investigativo que permitió la captura del señalado responsable de esta agresión.

Sobre las 3:00 de la tarde de este martes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregará más detalles sobre esta captura, que representaría otro procedimiento contra la violencia que afecta a los niños de la ciudad.